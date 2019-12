Nuevas imágenes del ataque racista contra el conserje de un edificio, ubicado en el distrito de Surco, han aparecido. Como se recuerda, María Soledad Olivares Baca insultó de manera reiterada a Wilfredo Cari Franco, quien solo cumplía con su trabajo.

‘‘No me toques que va a haber un problema. Cholo de (...). Eres un cholo retaco que ni siquiera hace su función’’, se puede oír en el video. Actualmente, el agraviado evalúa denunciar a la mujer por discriminación.

La víctima le pidió a Olivares Baca que se retire de la torre 1 del condominio tras lo cual recibió las ofensas racistas. ‘‘Me retiro cuando se me da la gana. Eres un cholo de (...) y eres un pobre diablo. (...) terminas de conserje toda tu vida. Qué triste. Soy más que tú’’, se puede escuchar en otro momento.

La mujer vive en la torre 2 y se quejaba del ruido que hacían sus vecinos. Por su lado, los propietarios, quienes conocen a Caro Franco, salieron en defensa del conserje.

Esta no sería la primera vez en la que Olivares Baca protagoniza algo así. Existe otro video, registrado en agosto de este año, en donde se puede ver cómo la mujer, de 36 años de edad, insulta a otra trabajadora.

‘‘¿Qué cosa creen, que esta casa es de una gentuza, de unas hamponas? (...) Pero ya le he dicho a esta tipa, a este cuy’’, señala María Soledad. ‘‘Y me dice ‘ya estoy harta de esta cara de cuy. Agarró el florero y me lo quiso tirar’ ’’, contó a América la agraviada de aquel entonces.

También agregó que tras lo ocurrido los insultos racistas continuaron durante seis meses. ‘‘Bajaba y me insultaba. (...) que serrana de (...), que chola de (...). ‘¿Qué haces tú viviendo acá? Anda a tu cerro, debajo del puente’ ’’, son algunas de las cosas que le dijo Soledad Olivares.