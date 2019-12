El pasado 30 de noviembre un delincuente se llevó la mototaxi de Jhony Segil Bautista. A las 10 de la noche aproximadamente se acercó a su vivienda, en la urbanización San Gabriel, San Juan de Lurigancho, y en un minuto y medio se la robó.

El vehículo se encontraba estacionado en la puerta de la casa de la víctima, quien había llegado con su esposa y dos hijas media hora antes de que el delincuente se acercara. Estaba cenando cuando escuchó un ruido y le pidió a su pareja que se fijara si la mototaxi estaba afuera.

“Acá afuera lo dejé. Después, cuando subí a mi casa escuché una bulla. Yo le dije a mi esposa dónde está la moto y que se fije. Nos fijamos por la ventana y no estaba la moto”, contó a Panamericana Televisión.

Este padre de familia no trabaja desde hace 10 días, tiempo que lleva sin su mototaxi. Por ello, decidió buscar por sus propios medios las imágenes del momento en que el ladrón se llevó la mototaxi que recién había comprado. “Estoy molesto porque prácticamente esa ha sido mi herramienta de trabajo y con eso sostenía mi hogar”, comentó.

Tras conseguir las imágenes, acudió a la Dirección de Prevención de Investigación de Robos de Vehículos (DIPROVE) de la Policía Nacional (PNP), pero los efectivos le aconsejaron que llevara el material audiovisual a Wilson porque ellos no tenían la herramienta tecnológica para reproducirlo.

"Les dejo el USB, la grabación, todo y al día siguiente me llama el que lleva mi caso y me dice que lamentablemente no pueden ver el video que les di porque no tienen la tecnología para poder hacerlo. Me recomendaron que recoja el USB y lo lleve a Wilson porque ahí si cuentan con la tecnología como para que puedan hacer ‘ese trabajo que tú quieres’”, denunció.

Efectivos de la Comisaría de la Huayrona vieron el rostro del ratero y están buscándolo. En tanto, su esposa no está trabajando para ayudar a ubicar la mototaxi de Segil.