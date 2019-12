Hombre tiene vidrio incrustado en el pie desde hace 45 días y hospital no programa cirugía

Desde hace un mes y medio, Lino Miguel Quiroz Guerrero no puede trabajar, ni caminar debido a que tiene un vidrio incrustado en su pie izquierdo.

El hombre, quien se apoya de un bastón para movilizarse, denunció que el hospital Negreiros del Callao no ha programado la cirugía pese al intenso dolor que tiene.

De acuerdo con el ciudadano, pese a ser revisado en el hospital Marino Molina de Comas le dieron de alta sin retirarle el vidrio.

"Me hicieron una curación simple. Inmediatamente lo lavaron, una gasa y me enviaron a mi casa. No tomaron las precauciones ni una placa. Me vi confiado, la herida sanó al tercer día, pero a la semana sentí un dolor horrible. ", dijo Quiroz Guerrero a ATV.

Según el ciudadano, el 30 de noviembre acudió al mismo centro médico y exigió que le realicen una placa. Tras percatarse del tamaño del vidrio, Quiroz Guerrero fue derivado al hospital Negreiros en el Callao donde hasta el momento no le han programado ninguna operación.

“Después de varios días me programaron supuestamente para el 2 de diciembre y el doctor me llama y me dice que no me van a poder operar porque está contaminada el área debido a trabajos de mantenimiento”, indicó.

El ciudadano hace un llamado a las autoridades y solicita que se le programe la operación de manera inmediata.

“No les importa mi vida, no les importa mi salud. Yo soy un aportante, no me lo están dando haciendo gratis”, aseveró.