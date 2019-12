La Libertad. A menos de dos meses para las elecciones congresales extraordinarias 2020, y ya pasada la etapa de las tachas, los Jurados Electorales Especiales (JEE) del país se encuentran en el periodo de control y fiscalización de las Declaraciones Juradas de Hoja de Vida (DJHV) de los candidatos presentados en las inscripciones por sus agrupaciones políticas.

En La Libertad, según el secretario del Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET), Óscar Liendo, se está investigando a más de 40 candidatos por omisiones en sus DJHV al no declarar inmuebles, sentencias e incluso por errores en certificaciones de estudios.

PUEDES VER La Libertad: despiste de moto carguera deja un muerto y un herido

“Nos encontramos en la etapa de control de campaña y de hoja de vida, ya que existen varias denuncias que están en materia de investigación. También el área de fiscalización está detectando omisiones o errores que pueden existir. Por un tema de derecho de defensa se les da traslado para que pueda presentar su descargo, después pasa a un análisis para ver si ha sido una omisión y proceder a la exclusión”, dijo Liendo.

De encontrar en la investigación omisiones en las DJHV, sin justificación aparente en las apelaciones, la comisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) procedería al retiro del candidato de los comicios, ya que vulneraría lo establecido en la Ley n.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas.

En ese sentido la ciudadanía puede presentar una denuncia sobre la vulneración de esta ley. Tal es el caso de las investigaciones en proceso a los postulantes Luis Valdez Farías y Juan José Fort, de Alianza para el Progreso (APP). El primero por el caso de suspensión temporal por la Contraloría General de la República; y el segundo, por no colocar en la DJHV la experiencia de trabajo como gerente general en una empresa, así como la ausencia de montos en la sección de bienes.

De igual forma el candidato Adalberto Flores por Perú Nación fue excluido por no declarar las tres sentencias en su contra. Sin embargo, aún puede presentar un recurso de apelación frente a la medida. Quien no tiene la misma suerte es el candidato Tomás Alvarado de Renacimiento Unido, quien solo consignó dos de dieciséis bienes inmuebles de su propiedad en su hoja de vida, y no presentó una respuesta al documento de exclusión, por lo tanto, sale de carrera por una curul.

37 Excluidos

El Jurado Electoral Especial de Piura informó que el número de procesos de exclusión de candidatos aumentó a 34 y excluyó a 8.

En tanto indicó que los candidatos que ya no participarán son: María Lazarte Neyra (Avanza País), Percy Mogollón Pachérrez (Contigo), Erick Carnero Aquino (Frente Amplio), Karina Márquez Correa (Frente Amplio) y Martha Herrera Zeta (Solidaridad Nacional).