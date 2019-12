Las autoridades de Iquitos, región Loreto, confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la periodista Sonia Isabel Alvarado Huayunga, cuya desaparición fue reportada el día sábado bajo circunstancias que aún son materia de investigación. El cadáver fue encontrado enterrado en un área del barrio de Carabanchel con señales de haber sido golpeado.

La última vez que se le vio a la comunicadora fue tras salir de su vivienda ubicada en la calle Atahualpa N° 210. Desde un principio la familia acusó a su expareja, el abogado Felipe Cáceres Rodríguez, pues los vecinos aseguraron haberla visto junto al hombre horas antes de la desaparición.

PUEDES VER Crimen en SMP: Interpol da detalles de la captura de ‘Machelo’ [VIDEO]

Sobre el móvil del asesinato, si bien el caso aún se encuentra en etapa de investigación, el principal sospechoso es justamente su expareja, pues se supo que Isabel Alvarado se encontraba realizando una investigación sobre madera ilegal donde su el sujeto habría estado involucrado.

Por su parte, Carlos Alvarado, el padre de la víctima, también le echa la culpa de la muerte a la expareja, sin embargo, afirma que se trataría de un feminicidio y no de una posible venganza a la labor periodística de su hija.

“Yo responsabilizo a su ex pareja, ellos ya no tenían nada que ver, a mi hija la sacaron de su casa, y entró alguien que la conoce, pues la puerta no estaba forzada, ella nunca tuvo problemas con nadie, mediante su trabajo siempre trataba de informar con la verdad, todo esto es muy extraño, queremos que se investigué, esto no puede quedar impune”, aseveró muy afectada.

PUEDES VER Serenazgo halla cadáver de madre extranjera de 27 años asesinada en El Agustino [VIDEO]

A ellos les parece extraño que el mismo día de la desaparición el hombre denunció a la periodista por abandono de hogar, lo que sorprendió sus familiares, pues indicaron que ya no vivían juntos. Incluso cuando le preguntaron si sabía de su paradero, el sujeto les dijo que la joven se había ido llevando todas sus cosas, dejando a su pequeño hijo en su casa.

Se supo que la Policía Nacional intervino al abogado Felipe Cáceres Rodríguez y a Ricardo Castillo, amigo cercano de la víctima, quien pretendía viajar con identificación falsa hasta Iquitos.

En tanto, los pobladores de San Lorenzo, en la provincia del Datem de Marañon, se mostraron conmocionados por el asesinato de esta joven periodista que 28 años que trabajaba en Radio Laser y era madre de un menor.

PUEDES VER Villa el Salvador: sicario intentó asesinar a mujer por mil soles

De confirmarse que se trata de un feminicidio, Isabel Alvarado sería la víctima 158 de la violencia machista en el país, según cifras del Ministerio de la Mujer.

Con información de Julia Saldaña, corresponsal de La República en Iquitos