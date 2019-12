Pese a que la urbanización Mesa Redonda, en el límite de San Martín de Porres e Independencia, es una de las más peligrosas de la ciudad, vecinos se oponen a que la municipalidad de este último distrito instale cámaras de seguridad.

Debido a que no se sabe si esta zona pertenece a este distrito o San Martín de Porres, temen que, tras la instalación de la tecnología, pasen a formar parte de Independencia. Cabe resaltar que se vienen disputando esta zona desde hace 30 años.

Su molestia quedó evidenciada en varias peleas que fueron grabadas. En una de ellas, se ve cómo un vecino destruye el parabrisas trasero de un auto del serenazgo de Independencia. “He llamado al patrullero y me dijo que ese no era problema de la Policía, arréglenselo ustedes. Eso me faculta a que yo los pueda atacar”, se le escucha decir.

Otra persona que vive en el área disputado aseguró que las autoridades de Independencia quieren “usurpar” una zona que no les pertenece. Sin embargo, otra vecina dijo a Panamericana Televisión que sí está de acuerdo con la medida porque en la zona hay mucha delincuencia.

El alcalde de Independencia, Yuri Pando, informó que la instalación de 240 cámaras es un proyecto en el que están invirtiendo S/2 millones. “El Ministerio del Interior pondrá S/8 millones, lo que articula también camionetas, puestos de auxilio rápido y las cámaras de seguridad”, detalló.

Si la justicia peruana dictamina que la zona pertenece a San Martín de Porres, Pando aseguró que no retirará las videocámaras.