Escolares ganan concurso con detergente que no contamina medio ambiente [VIDEO]

Estudiantes de Huánuco y Arequipa ocuparon el primer y segundo puesto, respectivamente, en el concurso “Inventores del futuro” organizado por el Indecopi. El detergente biodegradable, invento ganador, se diferencia del producto comercial porque no contamina el medio ambiente.

Los creadores del “Deter Jipu”, Diego Aldana y Carlos Rosas, explicaron junto a su asesora Zoila Gabino, cómo se les ocurrió esta innovación y qué pasos siguieron para elaborarla. Aldana contó que sus abuelos utilizaban la planta jipuchi para lavar su ropa, por lo que de ellos heredaron la idea.

Para concretar la propuesta tuvieron que recolectar los frutos en el distrito Santa María del Valle de Churubamba. Los pusieron al sol para que se sequen. Luego, los molieron, tamizaron y envolvieron. Finalmente, pusieron el producto en bolsas biodegradables.

“Hemos rescatado los saberes ancestrales de nuestra zona de Huánuco donde crece esta planta. Desde esta planta se extraen los frutos y de los frutos obtenemos nuestro detergente”, explicaron. Su asesora, la profesora Zoila, aseguró que el Deter Jipu se diferencia de los productos comerciales porque no contamina el agua.

“Se ha hecho estudios de demanda química y de demanda bioquímica comprobando que el producto es totalmente biodegradable. No contamina ni en la elaboración ni en el uso y no quedan residuos. Incluso, las bolsas son de tela y todo es 100% natural. La ventaja es que la ropa la deja limpia, no necesita suavizante. El detergente comercial deja dura la ropa y hay que usar un suavizante que aumenta la contaminación”, añadió.

Otro grupo de colegiales del COAR Arequipa ganaron el segundo lugar con un sistema antiestrés que alerta a los conductores cuando se están quedando dormidos para evitar que choquen. “Hemos implementado un sistema integrado antiestrés de medición y también de reacción. Estos se transmiten mediante un módulo bluetooth hacia un aplicativo móvil que se desarrolló en la plataforma de Lab Inventor", contó uno de los alumnos.

Un vocero del Indecopi informó que en esta primera edición recibieron 79 proyectos de 233 alumnos de diversas partes del país. Evaluaron la creatividad y la investigación de cada propuesta para elegir a los ganadores.