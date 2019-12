Un negociante dedicado hace 5 años al rubro de la venta y reparación de celulares y accesorios móviles denunció que su trabajador venezolano hurtó costosos equipos y dinero en efectivo de su local ubicado en el distrito de Chorrillos.

Tal como consta en las cámaras de seguridad de la galería ‘El Paraíso’, el sujeto llega al puesto al promediar las 7:16 de la mañana del último domingo 8 de diciembre y abre las puertas enrollables.

Una vez adentro, el hombre se apropió cerca de 35 celulares de clientes que los dejaron para que puedan ser reparados, además de otros equipos nuevos, diversos artículos, iPads y dinero en efectivo. Todo se calcula en más de 40 mil soles.

El dueño del negocio contó a ATV Noticias que el extranjero llevaba seis meses trabajando con él y en ese tiempo se ganó su entera confianza ya que siempre se mostró como una buena persona y no dio señales de ser un delincuente. Incluso lo dejaba solo a cargo de la tienda.

El trabajador habría planeado el robo con mucha antelación ya que a veces lo venía a visitar una mujer con quien conversaba en el puesto. El dueño sospecha que el sujeto le habría entregado las llaves a dicha mujer para que saque el duplicado sin que nadie se dé cuenta.

Asimismo, el día en que ocurrió el hecho, el extranjero se cercioró que nadie de la familia agraviada acudiría a la tienda, ya que sabía que solo trabajaban de lunes a sábado y que su jefe se encontraba fuera de Lima.

Incluso llamó al hermano menor del dueño y supuestamente lo invitó a jugar un partido de fútbol, pero el joven le dijo que se encontraba en la casa de su mamá y no podría. Fue entonces que ejecutó el hurto.

El venezolano dijo llamarse Luis Ángel y presentó todos sus documentos en regla, sin embargo, el día que cometió el robo se llevó sus papeles para que no lo pudieron identificar. Asimismo, los agraviados sospechan que habría consignado información falsa, pues cuando lo fueron a buscar a la casa donde dijo que vivía con su primo, no obstante, allí no había nadie con ese nombre. Hasta ahora sigue como no habido.

El comerciante presentó la denuncia ante la Policía, la cual acudió al puesto para iniciar las investigaciones, y pide que capturen cuanto antes al ladrón para que devuelva lo robado y no siga engañando a más emprendedores como él.