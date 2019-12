Cercado de Lima: comerciante de licores denuncia haber sido afectado por venta ilegal

La venta ilegal de licores en la zona de Mesa Redonda, Mercado Central y alrededores es una actividad recurrente por estas fechas. Aprovechando la euforia por la Navidad y las fiestas de fin de año, muchos inescrupulosos han visto una oportunidad para hacer de las suyas comercializando bebidas de conocidas marcas, pero adulteradas.

Esta práctica, sin embargo, viene afectando a algunos comerciantes honestos, quienes sí cumplen con sus clientes y respetan las normas que por años les han permitido establecerse en la zona con más actividad comercial del Cercado de Lima.

Tal es el caso de Eliseo Flores Jara, quien tras la difusión de un reciente reportaje, ha visto afectadas sus ventas, justo en una época del año que es la más importante para todo comerciante de su rubro. Para esta campaña navideña, su tienda, ubicada en el jirón Puno 744, no recibe ni a la tercera parte de clientes que solía recibir otros años.

“Me ha afectado demasiado que se difundan algunos informes periodísticos en los que denuncian la venta de licores adulterados. Yo sé que eso es así, y que se debe denunciar, pero por culpa de unos pagamos todos. Yo llevo más de diez años vendiendo en esta zona y nunca he tenido problemas con fiscalización y menos con mis clientes”, comenta.

Hace unos años, incluso, los medios llegaron al negocio de Flores para reportar que había sido víctima de una estafa por más de 115 mil soles. Aquella vez, la denuncia difundida en diarios y canales de televisión, no hablaba de venta ilegal como sí ha ocurrido esta vez. Por eso el comerciante hace un llamado a la mesura y a no prejuzgar sin saber.

“En el 2014, la hermana del empresario Mauricio Diez Canseco me estafó con una mercadería que nunca llegó. Yo hago negocios con marcas serias, nunca he vendido bamba. Si tienen que combatir la venta ilegal, yo estoy de acuerdo, pero le pido a la gente que no generalicen y no nos juzguen por vender en esta zona”, acota.