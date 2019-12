Basura: en el río Rímac recogen 30 toneladas de desechos al día

El agua que beben los limeños y chalacos es la que se capta del río Rímac y se procesa en La Atarjea. Pero el río nunca está limpio, pues a diario se recogen de él 30 toneladas de basura.

PUEDES VER Cercado de Lima: comerciante de licores denuncia haber sido afectado por venta ilegal

Así lo asegura Yolanda Andía, gerenta de Producción y Distribución Primaria del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). “Cada vez más, los residuos sólidos se van incrementando. Durante la época que no llueve, todos ponen su basura en las márgenes del río y, cuando crece, todo lo arrastra”, dice la funcionaria.

De estas 30 toneladas, casi el 50% es plástico, y los otros desechos pueden ser desde residuos hospitalarios hasta cadáveres de animales.

"Es una mezcla de todo. Hay restos de ladrillos de construcción, pañales, vísceras de animales, botellas", dice Andía.

Es por este motivo que resaltó la importancia de no contaminar los ríos con basura, pues muchos desconocen que es precisamente de allí de donde se capta el agua que va hacia los caños de los hogares. “La población utiliza el río como un medio conductor de basura, no sabemos apreciar un aspecto del medioambiente tan maravilloso como es el río Rímac. Sedapal invierte en mantenimiento, pero si no botamos basura, entonces ahorramos”.

PUEDES VER Alcalde de Breña es denunciado por utilizar dinero de la municipalidad en intereses personales [VIDEO]

La funcionaria añade que los costos de mantenimiento y limpieza de rejas disminuiría si es que se reducen los residuos sólidos. “Sedapal es responsable de Lima y Callao, pero no de Huarochirí, San Mateo, Matucana, donde las aguas están contaminadas por metales pesados. Si la calidad del agua no trajera esta contaminación, no habría necesidad de realizar tantos controles”, asegura.

Yolanda Andía dice que Sedapal tiene un plan de contingencia para el verano, época del año en que la demanda de agua se incrementa. La especialista agrega que tienen más de 400 pozos en todo Lima y Callao por si hay escasez de agua.

Sin embargo, hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar este importante recurso. “Cada habitante consume 140 a 150 litros al día. Es bastante elevado”.

Piden revisar los goteos

Sedapal advierte que un goteo lento puede desperdiciar hasta 60 litros diarios de agua. Un goteo más rápido, hasta 600 litros.

En convenio con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, Sedapal reducirá el tiempo de ejecución de obras en un 70%. Nueva Rinconada sector 300 será la primera megaobra de redes que se licitará, y beneficiará a SJM, VMT Y VES.