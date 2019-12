Como en otras regiones del país, la canción y coreografía de LasTesis denominado El violador eres tú fue entonado por un grupo de mujeres en la plaza de armas de Trujillo (región La Libertad).

El hecho ocurrió este último fin de semana por la mañana donde las feministas tomaron el mundialmente conocido como himno de las feministas para alzar su voz de rechazo a las últimas noticias que muestran actos de feminicidios en nuestro país.

En esta ocasión, el escenario fue el frontis de la catedral de esta ciudad frente al paso de los transeúntes, quienes se detuvieron a grabar lo acontecido.

PUEDES VER Interceptan sumergible con dos toneladas de droga frente a costas de Talara

Más tarde, los videos fueron viral en las redes sociales como Facebook donde diferentes usuarios lo compartieron y comentaron.

Otro video viralizado que involucra a este grupo de mujeres, las muestra protestando frente a los policías a una sola voz.

‘’La policía no me cuida, me cuidan mis hermanas’’, se escucha en el material audiovisual.

Como se sabe, la canción de LasTesis, fue compuesto por cuatro mujeres de Valparaíso y se ha representado en protestas de Chile, Bogotá, Nueva York, Madrid, París, entre otras.

Además, en el norte de nuestro país también fue representado recientemente por un grupo de mujeres piuranas en la plaza de armas de la ciudad.