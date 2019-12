Seguro universal es una utopía: SIS no garantiza servicios de salud

Una madre gestante afiliada al Sistema Integral de Salud (SIS) tiene que pagar entre S/80 y S/100 para ser trasladada en una ambulancia del centro de salud de Íllimo hasta el Hospital Belén, en la ciudad de Lambayeque. Luego, debe hacerse cargo del pago de medicamentos, camillas, guantes médicos y hasta sábanas. En teoría la entidad debería cubrir los gastos médicos de los pacientes, pero los hospitales no tienen insumos, equipamiento ni recursos.

El Gobierno ha dispuesto el acceso universal de salud para todos los peruanos, sin importar su condición socioeconómica. Sin embargo, la afiliación al SIS no garantiza el derecho a la salud debido al mal funcionamiento del sistema de salud y los escasos recursos presupuestales disponibles de los hospitales del norte.

Sin equipamiento

No extraña que en la región Lambayeque la población que presenta alguna molestia grave, teniendo cobertura SIS, opte por atenderse en una clínica privada o farmacia. De hecho, en los últimos tres años, 268 afiliados al seguro estatal no fueron intervenidos en la fecha programadas por deficiencias en las cuatro salas de operaciones y falta de equipos en el Hospital Las Mercedes, según la Defensoría del Pueblo.

En el Hospital Regional de Lambayeque (HRL) existen 980 afiliados que no fueron operados en las fechas programadas, entre el 2017 y 2019. Algunos asegurados provenientes de las regiones Amazonas y San Martín no fueron atendidos por las malas condiciones de las cinco salas quirúrgicas y una de recuperación de dicho hospital.

El ex decano nacional del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Celi, señala que el SIS maneja un escaso presupuesto que no garantiza la compra de medicamentos genéricos y equipos para los hospitales estatales. “Con el bajo presupuesto a cada paciente le corresponde 90 soles por un año. Solo le alcanza para dos consultas, la mitad de una pastilla y una ampolla”.

Exigen mejoras

Si bien el aseguramiento universal de la salud como meta del Estado fue establecido por ley en el 2009, el SIS no garantiza que sus afiliados no tengan que pagar nada y no tengan problema para curarse. En la región La Libertad, la Superintendencia de Salud (SuSalud) registra 1,000 denuncias por mal acceso a servicios médicos, sobredemanda de atención médica en el servicio de Cuidados Intensivos y falta de personal técnico.

César Mimbela Bustamante, presidente de la Federación Médica de La Libertad, revela que en la región se adolece de falta de infraestructura y capacidad logística; además se tiene áreas de Emergencias colapsadas, escasez de médicos e indiferencia de las autoridades.

“Tenemos muchas carencias, tenemos hospitales como el Belén y el Regional. Sus instalaciones están caducadas hace muchos años. Son de pésima calidad y los implementos de tipo médico, quirúrgico, hospitalario y logístico son lamentables (…) No estamos preparados para nada. Es una idea puramente demagógica y populista”, dijo el galeno.

A su turno el gerente de Salud de La Libertad, Constantino Vila Córdova, dijo que esta iniciativa se vislumbra como una buena idea, pero contrasta con la capacidad de los establecimientos. Y por ello se debe tomar aspectos en consideración, ya que el incremento de la demanda traerá consigo la necesidad de salas más amplias en los hospitales, mayor número de camas y consultorios adicionales.

“Entiendo que el gobierno luego de dar esta Ley ha establecido plazos de 60 a 90 días para reglamentar aspectos presupuestales y de temas de atención”, indicó.

Demanda de presupuesto

Para el presidente de la Federación Médica de Piura (FMP), Arnaldo Vite Quiroga, con la inscripción de una tercera parte más de habitantes al sistema, es imposible que se realice una atención adecuada a los asegurados.

Señaló que no es significativo el presupuesto asignado al SIS, lo cual no permitirá afrontar los gastos para atender a millones de personas. Refirió que al sistema se le desembolsa 1,250 millones de soles, “pero como existen deficiencias en el sector, más el aumento en promedio de un 30% de afiliados, el SIS empeorará”.

Señaló que para repotenciar el SIS, el Estado debe desembolsar un presupuesto de 2,000 millones a 2,200 millones de soles para brindar una mejor atención. “En Piura, la situación es peor porque no hay infraestructura, especialistas, insumos, medicamentos, entre otros. Sobre esta situación tiene conocimiento la ministra de Salud”, remarcó.

La presidenta del Cuerpo Médico del Hospital Santa Rosa de Piura, Luz Martínez, afirmó que no se podrá atender a todos los pacientes del SIS, por las carencias existentes en los establecimientos y centros hospitalarios del sector.

Dijo que faltan equipos y presupuesto para el pago de los salarios del personal contratado. “Ahora con un seguro universal la situación será más crítica como ocurre en otros países de América Latina”, subrayó.