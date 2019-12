Amamos tanto a nuestros hijos

Voto Informado se llama el sitio en la web del Jurado Nacional de Elecciones, y es una moderna caja de Pandora. Basta un click y sabemos dónde estudió el o la candidata al Congreso, de qué se graduó, dónde trabajó, cuántas propiedades tiene y lo más importante, cuál es su relación de sentencias.

La mayoría de los candidatos con antecedentes tienen o han tenido procesos por “Alimentos”, por lo cual se asume que el aspirante o no contribuye al mantenimiento de su familia, o peor aún, que existiendo una resolución judicial que lo obliga, se niegue a hacerlo. La omisión de la asistencia alimentaria es un delito estipulado en el Código Penal que incluye ésta, así como el abandono de mujer gestante. Primera duda: ¿Legislaría por el bien común alguien capaz de negarle un plato de comida a su hijo? Denuncias de violencia familiar también las hay entre los candidatos, una vuelta de tuerca más a la indiferencia de los políticos por la dignidad de las mujeres.

La segunda duda es respecto de la coherencia ideológica de los partidos, si es que algo como eso existe en nuestra cartelera. En otras palabras, cómo dialoga la esencia programática de las agrupaciones políticas con el perfil de los candidatos que cobija. Un par de ejemplos refulgen en el panorama de la incongruencia.

Rafael López, líder de Solidaridad Nacional, es fervoroso católico y miembro del Opus Dei. Incluyó en la lista de candidatos a Luis Solari, otro apasionado devoto, fundador de Perú Posible, ex primer ministro y ex ministro de Salud del régimen de Alejandro Toledo. La página web del Instituto de Estudios Social Cristianos recoge las opiniones de Solari, disertando sobre la amenaza comunista que, caído el Muro de Berlín, avanza incontenible hacia nuestros países. El estatismo, asegura, pretende quebrar el rol educador de los padres hacia los hijos; el desprecio por la vida introduce egoísmo en el núcleo de la familia. El responsable de esta debacle moral, según Solari, sería el Estado que viola los derechos de los padres.

Dadas esas afirmaciones, quizá SN podría definir qué entiende por defensa de los valores familiares al incluir en su lista de candidatos, por ejemplo, al aspirante por Ancash Luis Enrique Gutiérrez, quien ostenta tres sentencias por alimentos y otra por violencia contra la mujer. ¿Alguien dijo debacle moral? O el también violento contra su pareja Juan Pablo Castro que postula en Huancavelica. ¿Quién protege más a la familia el (comunista) Estado peruano o estos hombres píos que promueven a abusadores en sus listas congresales?

Avanza País, que se define como un partido de “centro izquierda liberal”, eligió para encabezar la lista por Lima a Beatriz Mejía, férrea defensora de la familia y abogada del colectivo Padres en Acción, en su demanda contra del enfoque de género del Currículo de Educación Básica. Avanza País es pródigo en aspirantes con sentencias por alimentos, y alguna por violencia contra la mujer, compañeros de ruta que no perturban a la candidata. Mejía parece estar tan convencida del eslogan del grupo “Con Mis Hijos No Te Metas” que no tiene reparos en aparecer, en la misma web del JNE, con Carlos Guzmán y Freddy Bustíos. Ambos son aspirantes por Lima que no se meten ni con sus propios hijos, pues están demandados por alimentos. Se desconoce si la abogada de Padres en Acción representa a un nuevo grupo: Padres en Omisión podría llamarse.