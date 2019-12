El violador eres tú: denuncian que integrante de banda de rock golpeó a provida [VIDEO]

El pasado sábado 7 de agosto, durante la manifestación “Un violador en tu camino” en el Parque Kennedy de Miraflores, la católica Mariella Bianchi denunció que la fundadora de la banda de rock JAS, Fiorella Cava, la empujó.

Cuando sufrió el ataque, la agraviada estaba protestando contra los derechos de las mujeres, algo que reclamaban los colectivos feministas, junto con el grupo católico Provida. Estaban arengando en la puerta de la parroquia Virgen Milagrosa.

Contó que cuando Cava pasó por el frontis de la iglesia, ella le dijo a sus amigas “un hombre”, en referencia a la artista, quien es una transexual mujer. Este comentario enfureció a Fiorella, por lo que se acercó y la golpeó en la cabeza.

"Yo estaba con mis amigas y entonces él pasa, y yo digo ‘un hombre’. No me di cuenta que él escuchó y de pronto vino, y me golpeó en la cabeza, delante de todos, y me gritó ‘yo no soy un hombre’”, narró a Panamericana Televisión.

Quiso denunciar este hecho ante la Policía Nacional que estaba resguardando la protesta, pero no le hicieron caso; por lo contrario, cuidaron a Cava. “Lo escoltó el señor para que se vaya tranquilo. No le pidieron DNI. Yo era la agredida, pero a él lo estaban protegiendo", añadió.

Recordemos que Fiorella Cava, antes Sergio Cava, es una transexual mujer que cambió su nombre y sexo después de que el Poder Judicial se lo autorizara.

“Porque lo vi como un hombre. Muchas personas lo identificarían como un hombre así se ponga peluca, así se cambie su fisonomía, lo que sea. Hombre es hombre y mujer es mujer”, opinó.