Una grave denuncia pesa sobre el alto mando de la Municipalidad de Breña. El alcalde José Li Bravo estaría involucrado en una serie de denuncias por malversación de fondos públicos para su disposición personal.

De acuerdo a un reportaje presentado por el programa Punto Final, la ex subgerenta de Tesorería de Breña, Carmen Ramírez, reveló que el burgomaestre y parte de su equipo de gerentes municipales formarían parte de una red de corrupción, que utilizaría de manera irregular el dinero de todos sus vecinos.

La finalidad habría sido ocultar los movimientos financieros paralelos que se realizan al interior de la Municipalidad.

El ‘misterio’ de los 52 mil soles

El Órgano de Control Interno (OCI) de la Contraloría visitó la Municipalidad de Breña el pasado 13 marzo para hacer una inspección inopinada a las arcas de la entidad. Tras revisar la documentación, se halló un forado de dinero de S/ 52,221.78.

“Vinieron a hacer el arqueo como a las 5 pm (...) y como hubo ese faltante subí a la Alcaldía y dije: Carlos (funcionario municipal) yo no me he agarrado esa plata así que tu responde. El alcalde estaba ahí y dijo: tú no te preocupes", reveló Carmen Ramírez en un video grabado por vecinos de Breña.

La exfuncionaria indicó que el alcalde ordenó devolver los más 52 mil soles en efectivo durante la noche para subsanar el desfalco. De acuerdo a la palabra de una regidora del distrito, Li Bravo explicó que ese dinero había estado “oculto en una gaveta" de la oficina de Tesorería y que se encontró al día siguiente de la inspección de Contraloría.

De acuerdo a la versión brindada por Ramírez, el dinero se habría repuesto con presuntos cobros indebidos realizados a comerciantes del Breña.

La bolsa de viaje a España de 17 mil soles

En otro pasaje del video, la ex subgerenta de Tesorería de la Municipalidad de Breña afirmó que personal de confianza de José Li Bravo le pidió que entregara 30 mil soles en efectivo inmediatamente para costear un viaje del alcalde a España.

“Me dicen: tenemos que darle al alcalde 30 mil soles. No tengo plata, no se cuando habrá, pero esa cantidad no la tengo. (...) Llamé al cajero y le dije cuánto tenía. Él le dio diecisiete mil y tantos (soles). Lo que tenía se le dio”.

La misión del burgomaestre en Europa se dio por invitación del Banco Mundial para gestionar ayuda para el distrito. No obstante, esta invitación corría con todos los gastos pagados de estadía, pasaje y viáticos.

De acuerdo a la investigación, el Concejo municipal de Breña solo autorizó el viaje de Li Bravo a España, más no facultó ningún desembolso de dinero para bolsa de viaje ni pasajes.

Para cubrir la sustracción de los más de 17 mil soles, Carmen Ramírez confesó que se buscó a una empresa proveedora de limpieza para que les hiciera el favor de prestar el dinero sustraído. Todo con el conocimiento y venia del alcalde.

La ‘respuesta’ del alcalde de Breña

Al ser ubicado para brindar sus descargos, el alcalde José Li Bravo agredió a un equipo de prensa sin responder por los cuestionamientos.

De acuerdo a Punto Final, la Municipalidad de Breña emitió un comunicado indicando que su líder no forma parte de ninguna investigación fiscal. Asimismo, sostienen que la señora Ramirez está mintiendo en sus declaraciones.

Por último, el manifiesto afirma que la bolsa de viaje a España fue cubierta con el propio dinero del Li Bravo.

De confirmarse la sustracción indebida de fondos públicos de la Municipalidad, el alcalde José Li Bravo habría incurrido en el delito de peculado agravado.

La ex subgerenta de Tesorería de la Municipalidad de Breña, Carmen Ramírez, indicó al equipo a cargo de la investigación que viene siendo amenazada.