Agentes del Escuadrón de Emergencia Este II intervinieron a un sujeto acusado de masturbarse frente a una mujer dentro de un taxi colectivo. El terrible suceso ocurrió este lunes 9 de diciembre cuando viajaban desde Huaycán hasta Chosica.

La agravia contó que abordó el vehículo con placa de rodaje F5I-963 y que en el trayecto subió el acusado, quien se sentó a su costado. Luego de unos minutos se percató que el sujeto tenía sus partes íntimas expuestas y se encontraba masturbándose.

PUEDES VER Revelan audio en el que mujer acusa a Adolfo Bazán de estar involucrado en asesinato [VIDEO]

“Ha subido una persona, un caballero, para sentarse a mi costado. En el transcurso del camino, por la zona de Prialé, el señor ha empezado a masturbase. No me he dado cuenta en un principio porque estaba con mi celular, sin embargo, luego y debido al olor nauseabundo me percato que se encontraba tocando mientras se tapaba con su polo”, indicó la víctima a un medio local.

Tras el suceso, la mujer alertó a los efectivos policiales que se encontraban patrullando la Carretera Central.

Los agentes intervinieron al agresor identificado como Piero Omar Chumpitaz Hernández de 26 años de edad. Él fue puesto a disposición de la comisaría de Huaycán y enfrentaría un proceso por delito contra el pudor que establece la pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.