Villa El Salvador: hombre es asesinado de un disparo tras defender a su padre de ‘marcas’ [VIDEO]

Un hombre, de 40 años de edad, se convirtió en una nueva víctima de la delincuencia. Él fue asesinado de un disparo luego de intentar defender a su padre de unos ‘marcas’. El hecho ocurrió en el distrito de Villa El Salvador.

La noche del último viernes 6 de noviembre, Miguel y su padre Guillermo acudieron a una agencia bancaria para cobrar la pensión de este último. Ellos tomaron un mototaxi y cuando descendieron, al frente de su casa, fueron interceptados por los delincuentes. Los ‘marcas’ los atacaron con un arma de fuego para luego amenazarlos y exigirles que les entreguen el dinero que habían retirado, un total de 1 400 soles.

Uno de los hampones agredió al padre, mientras que otro al hijo. Al primero lo golpearon con la pistola, provocándole una herida severa; sin embargo, al segundo le dispararon cuando quiso defender a su progenitor, lo que hizo que perdiera la vida.

En ese momento los sujetos huyeron y no se llevaron el dinero. Personas que se encontraban en la zona intentaron ayudar a Miguel; no obstante, el impacto de bala le causó severas lesiones, por lo que no se pudo hacer nada para salvarlo, según informó América.

Efectivos de la Policía Nacional, así como personal de la Fiscalía llegaron hasta el lugar para realizar las pericias correspondientes. La PNP cercó la zona y también intentó ubicar las cámaras de seguridad que se encuentran en esta parte de Villa El Salvador para obtener alguna pista de los delincuentes.