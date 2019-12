El auto de una conductora cayó encima del ladrón que intentó robarle su celular en la cuadra 5 de Paseo La Castellana, en Surco. La víctima contó que ella estaba manejando cuando el delincuente le apuntó con un arma para pedirle que le entregue su celular.

Ella continuó manejando, pero como el sujeto insistía y notó que estaba perdiendo el control del carro, trató de jalar la palanca de mano. Sin embargo, el ratero cogió el timón ocasionando que el vehículo cayera sobre él.

“Yo estaba doblando y vinieron dos personas. Estaba manejando normal. El chico me apuntó con un arma y se aventó al carro. Quiso robarme el celular y yo lo boté. Me decía que se lo de. Se metió y yo quería levantar la palanca para parar el auto porque ya veía que me estaba yendo. Yo freno, el carro se voltea y cae encima de él”, contó.

La mujer salió ilesa del accidente, pues tenía puesto el cinturón. Cuando se percató de que el ladrón le pedía ayuda, le reclamó porque este se trepó al carro. Indicó que su cómplice fue a verlo y se dio a la fuga.

El delincuente sufrió un corte de aproximadamente 10 centímetros de largo en el talón izquierdo y se lastimó la rodilla derecha. Según la Brigada de Rescate de Surco, este no podía pararse por sus propios medios.

Lo trasladaron al hospital Casimiro Ulloa. Los bomberos y serenos ayudaron a voltear el auto de la agraviada.