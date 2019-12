Pedro Gallese: su pedido de perdón refuerza el mito del “amor romántico”, según especialistas

Pedro Gallese se volvió tendencia tras ser captado cometiendo una infidelidad. Este hecho ha causado polémica en la sociedad peruana ya que se trata de una conocida figura pública, quien demostraba el amor que sentía hacia su esposa Claudia Díaz e hijos en las redes sociales.

Tanto los seguidores del arquero de Alianza Lima como diversas figuras de la televisión se han pronunciado sobre el tema. Las opiniones están divididas. Algunos señalan que Claudia debería perdonar y regresar con Gallese, mientras que otros piensan lo contrario y dicen que el futbolista utiliza los medios de comunicación para ‘limpiar’ su imagen.

La República conversó con dos psicólogas especialistas en temas de género sobre cómo las últimas apariciones de Pedro Gallese en las que pide perdón públicamente refuerzan el mito “amor romántico” y los estereotipos de género en las relaciones de pareja. Conoce sus respuestas en esta nota.

El mensaje de Pedro Gallese en Instagram

Pedro Gallese se pronunció en Instagram ante el polémico escándalo que protagonizó al ser captado por el programa de Magaly Medina.

El arquero de la selección peruana dedicó el triunfo de Alianza Lima ante Sporting Cristal a su aún esposa Claudia Díaz. Además, aseguró que luchará por recuperar su confianza y amor.

Pedro Gallese pide “una oportunidad” a su esposa durante transmisión en vivo

Pedro Gallese aprovechó las cámaras de Gol Perú para enviar un mensaje a su esposa Claudia Díaz, quien anunció su separación hace unos días, luego de que el arquero peruano sea captado saliendo de un hotel con otra mujer.

“Estoy feliz con el resultado de ahora y se lo dedico a mi señora, que sé que está pasando por momentos bastante difíciles por lo errores que yo he tenido. No me justifico, pero lo único que quiero es que me dé una oportunidad y pelear solamente por mi familia”, expresó.

Luego lanzó un mensaje directo a la madre de sus hijos. “Solo me queda decirte, Claudia, que me perdones, sé que tuve un error muy grande y solamente, te pido una oportunidad para recuperarte, recuperar tu confianza y recuperar mi familia", agregó.

El “amor romántico” en las palabras de Pedro Gallese

Alejandra Cárdenas, psicóloga experta en temas de género, analizó el mensaje que publicó Pedro Gallese en Instagram y resaltó tres características de la publicación: el rol de la victimización por parte del arquero, la manipulación psicológica y el mito del “amor romántico”.

“En el texto hay frases que normalmente utilizan las personas que cometen infidelidad o traición. Ello con el fin de desfigurar la verdadera situación. Gallese dice que ‘han sido los peores días de su vida’ asumiendo que ha sido algo fortuito, pero en realidad lo que está viviendo es algo generado por sus propias acciones”, señala la especialista a La República.

Cárdenas añade que el futbolista antepone sus sentimientos antes que los de su esposa cuando indica que sus palabras pueden incomodarla. Sin embargo, dice públicamente que la ama y que es lo más importante para ella.

“La gente empieza a cambiar de percepción sobre él. Empieza a tener más 'aliados’ y de alguna manera se normaliza que los hombres puedan ser infieles o desleales y que con un ‘acto de amor’, dedicaciones de partidos y goles la mujer tenga que perdonarlo porque ‘mira, lo ha hecho por ti y va a cambiar’”, sostiene la psicóloga.

Toda está situación se enmarca en el mito del “amor romántico”, de acuerdo a Cárdenas. “Se crea un modelo de amor al que todas las personas deberían aspirar porque la sociedad te presiona y como mujeres buscamos a ese hombre para llegar a la boda y tener hijos, por eso perdonamos las infidelidades”, indica.

Pedro Gallese y los estereotipos de género

Por su lado, la psicóloga experta en temas de género Jessica Huertas señala que Pedro Gallese traslada sus asuntos privados al ámbito público para obtener un beneficio personal a través de la presión social. “Claudia Díaz representaría al estereotipo de mujer que ‘aguanta’ y ‘perdona’”, agrega.

“'El amor todo lo perdona’ es una frase básica del ‘amor romántico’ y esto se sustenta en los roles de género”, sostiene la especialista a La República.

Jessica Huertas también comenta que a través de sus palabras en las redes sociales y declaraciones a la prensa, el arquero utiliza la figura del ‘amor’ para reforzar su masculinidad. “Él debe ser perdonado por su esposa porque es hombre. Si hubiera sido una mujer, todo hubiera sido diferente”, resalta la psicóloga.

Finalmente, la experta recalca en cómo el propio Pedro Gallese, la sociedad y los medios de comunicación estarían revictimizando a Claudia Díaz. “El futbolista sigue exponiendo a una persona que no ha decidido ser una figura pública a un escrutinio público”, detalla.