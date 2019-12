Con signos de asfixia y hematomas. Así hallaron el cuerpo de una joven madre en una vivienda del distrito cañetano de Mala. Todos los indicios indican que es otro brutal feminicidio, y señalan como autor a su pareja y padre de su segundo hijo, quien fue detenido anoche en la ciudad de Pucallpa.

Ayer, en calles y en las redes sociales, este crimen se volvió un grito de repudio masivo a la violencia de género en esa zona del sur de Lima.

El propietario del inmueble donde fue encontrada Zaida Elizabeth Rondán Huamán, de 26 años, había hablado con el presunto asesino poco antes de que encontraran el cadáver, en la vivienda del Jr. Real 429.

Asesino cayó en Ucayali

“Al promediar la 1:30 de la madrugada, los inquilinos me llamaron porque había una radio encendida a todo volumen. Cuando toqué la puerta, salió un joven que vestía jean azul, polo a rayas, blanco y negro, y le pedí que no hicieran ruido. Me contestó muy cortés y me pidió disculpas”, dijo Elías Rashuamán Olivar, de 40 años.

Y agregó: “De allí todo fue silencio hasta casi las 3:00 a.m., cuando sentimos el llanto de un bebé. Nuevamente subí al cuarto y no contestó nadie. Ingresé a la habitación con una llave duplicada y encontré muerta a la chica. Su hijo de dos meses estaba al lado de ella llorando”, narró Elías Rashuamán.

Fuentes policiales señalaron que las investigaciones preliminares apuntan a su pareja, Juan Pablo Segundo Pérez Souza, quien ayer fue ubicado y detenido en Pucallpa.

Aseguran que él fue grabado por una cámara de seguridad del distrito saliendo de la vivienda. Los investigadores confirmaron que la chica había sido asfixiada.

Zaida Rondán se convierte así en la víctima de feminicidio N° 156. Ella fue hallada en su cama, cubierta con una frazada y una almohada sobre su rostro. Voceros de la Casa de la Mujer, en Mala, aseguran que la víctima jamás solicitó apoyo por maltratos en esa institución.

Este es el tercer feminicidio ocurrido en Mala este año. En enero fue asesinada Gladys Peña Vásquez y en julio fue victimada Isabel Meza Adriano.

“Feminicidio es el límite”

“Es importante enfatizar que la violencia se hace presente para las mujeres, en sus diferentes modalidades y manifestaciones, en todos los ámbitos en que se sitúen, sin importar su condición social, económica o étnica”, señala el psicólogo Rolando Francia Miranda.

“En este sentido, la violencia feminicida debe ser reconocida como un ‘continuum creciente’, que acorrala a las mujeres y las pone en riesgo constante de perder la vida, en el cual el feminicidio es el límite, pero siempre antecedido por una amplia variedad de abusos y de violencia moral”, explica.

Padres de la víctima vendrán de Áncash a recoger el cuerpo

● El fiscal Manuel Flores Tanta, quien dirige la investigación del caso, dispuso el trasladado del cuerpo a la Morgue Central de Cañete para la necropsia de ley. A su vez, los peritos de la División Médico Legal y de Criminalística revisaron la escena del crimen con el fin de recabar otros indicios y evidencias.

● Las unidades de asistencia a víctimas y testigos de Cañete y Áncash contactaron a don Gregorio Rondán Alvarado, padre de la víctima, a quien le vienen brindando apoyo psicológico y legal con el fin de que viaje a Cañete para recuperar los restos de su hija y así poder brindarle cristiana sepultura en su tierra.