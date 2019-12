Adriano Pozo, acusado por feminicidio y violación en grado de tentativa aún está libre a pesar de que fue sentenciado a 11 años de prisión. Una condena que, para la agraviada Arlette Contreras resulta insuficiente, pues ella dejó su vida en Ayacucho para venir a Lima a enfrentar un largo y tortuoso proceso judicial.

Por ello, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Corte Superior de Lima Norte (CSJLN) programó la audiencia de apelación de sentencia contra Adriano Pozo para el próximo lunes 9 de diciembre, pues inicialmente el Ministerio Público había solicitado 19 años de pena privativa de la libertad , además de una reparación civil de 500 000 soles a favor de Arlette Contreras, que luego fue rebajada solo a 20 mil soles.

PUEDES VER: Error de tres jueces pudo dejar en libertad a Adriano Pozo

Por estas razones, el pasado 19 de julio, la Fiscalía formuló el recurso de apelación tras el fallo del Juzgado Colegiado Penal Permanente de la CSJLN, pues Adriano Pozo fue absuelto del delito de intento de violación sexual.

“Si un hombre desnudo atacando a una mujer en un hotel (registrado en un video) no les parece suficiente medio probatorio para entender el contexto del delito de violación sexual, entonces ¿qué?”, escribió en aquella fecha, Arlette Contreras en su cuenta de Twitter.

Según Arlette Contreras, Adriano Pozo también debía ser condenado por intento de violación y, por lo tanto, su pena no debería haber sido menor a los 14 años.

Hulk smash

Errores en el sistema de justicia

Todo este largo proceso judicial inició una noche de julio del 2015 en un hotel del departamento de Ayacucho. Arlette solo tenía 25 años cuando mantenía un noviazgo con Pozo.

Aquel día ella decidió poner fin a una relación de maltratos, por lo que Adriano Pozo intentó violarla.

“Si no es por las buenas, va a ser por las malas. Te voy a matar, a mí no me vas a dejar”, le respondió Pozo, que empezó a golpearla e intentó ahorcarla, según Contreras.

Ella logró escapar de aquella habitación y logró llegar hasta la recepción, pero Adriano Pozo la siguió desnudo e intentó arrastrarla del cabello, de vuelta. Esas imágenes quedaron grabadas por la cámara de seguridad, llegaron a los medios de comunicación y desataron gran indignación.

Desde entonces inició el tormento judicial.

A pesar de todos los hechos de horror y la lucha de Arlette por obtener justicia se supo que en agosto, la condena de 11 años contra Adriano Pozo habría sido suspendida y, con ello, la orden de captura en su contra, tras una decisión del Juzgado Colegiado Penal Permanente de la CSJLN.

Sin embargo, luego el Poder Judicial precisó que se incurrió en un error material y señaló que se admitían los recursos de apelación con efecto suspensivo.