San Juan de Miraflores: roban por quinta vez un restaurante [VIDEO]

El microempresario Edwin Tarazona denunció que por quinta vez asaltaron su restaurante ubicado en San Juan de Miraflores. Ayer, jueves 5 de diciembre, a las 10 de la noche, tres ladrones ingresaron a su local y se llevaron S/600.

El acto delictivo sucedió ocho días después de que estos delincuentes entraran a robarle. En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad se observa que los ladrones bajan de un taxi blanco. Uno rastrilla el arma y se dirige a la caja, otro asalta a los comensales y el ratero que resta se queda en la puerta para vigilar que nadie venga.

“Fueron directamente a la caja. Tengo abierto este local 9 meses. A raíz de esto, estoy cerrando el local en la noche. Voy a atender solamente desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Como empresario ya me siento incapaz de vender en las noches”, contó.

Para pagar las deudas que le generó emprender aseguró que tuvo que hipotecar su casa. Como ya no podrá trabajar en las noches, organizará una pollada y pidió la colaboración de la población.

“Lo más triste es que el cliente se espanta con esto. Ya no quieren venir. Con estos dos robos seguidos he visto mi economía mermada. ¿Cómo hago para pagar al banco? El banco no te perdona”, dijo.

Añadió que la Policía Nacional ya identificó al propietario del taxi que utilizaron los ladrones para fugar. “Espero que tomen cartas en el asunto. Es decisión del Mininter, que los capture porque ya está la placa, ya está todo”, pidió.