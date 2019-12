La Policía Nacional lanzó bombas lacrimógenas contra decenas de escolares y padres de familia que se dirigían a la Estación del Metropolitano. Ellos exigen que la tarifa del pasaje escolar vuelva a ser de 50 céntimos, pues hoy por hoy pagan S/1.25 para transportarse.

La República corroboró que en las estaciones de este servicio hay varios efectivos policiales. Según la Policía Nacional, los dispersaron porque no tienen autorización para protestar. Enfrentamiento se dio cuando intentaron movilizarse hacia la Defensoría del Pueblo.

ACTUALIZACIÓN

18:50: La Plaza San Martín quedó vacía luego de que la Policía Nacional lanzara gases lacrimógenos.

18:45: “La libre expresión está permitida en este país por ley. Además, los niños han estado tranquilamente haciendo sus pancartas sentados. Y al parecer el brigadier Flores, que es el que comanda esto, ha tirado bombas lacrimógenas a quienes han estado solamente están sentados en la plaza”, denunció un ciudadano en Canal N.

18:40: Ciudadanos se acercaron a los policías para responsabilizarlos de que los niños presentes en la movilización quedaron afectados por los gases lacrimógenos que lanzaron.

18:35: También se observó a un grupo de estudiantes universitarios que acudieron para apoyar la protesta de los escolares.

18:33: Los colegiales huyeron de Plaza San Martín luego de que la Policía Nacional lanzara gases lacrimógenos. Efectivos contaron a Canal N que los alumnos pretendían llegar a la Defensoría del Pueblo, pero no cuentan con el permiso para manifestarse.

18:15: La candidata al Congreso por el partido de Juntos por el Perú Isabel Cortez felicitó a los alumnos que acudieron a la marcha. “Me enorgullece verlos porque nos están enseñando a los adultos a que no debemos dejarnos atropellar por este gobierno corrupto. Nos están enseñando a respetar nuestros pasajes y a que nosotros los adultos no nos dejemos engañar. ¿Por qué no le suben los pasajes a los ricos?”, comentó.

17:30: Escolares de secundaria y primaria se concentraron en la Plaza San Martín para pedir que reduzcan la tarifa del pasaje escolar del Metropolitano. Decenas de ellos elaboraron pancartas en este lugar mientras sus padres arengaban.