Un hombre, de 82 años de edad, denuncia haber sido víctima de estafa por parte de un falso policía y su cómplice. Él se encontraba regresando a su casa tras haber cobrado su pensión, cuando en el cruce de las avenidas Los Alisos con Huandoy, en el distritos Los Olivos, fue abordado por los dos sujetos.

Según indicó Rómulo Mancilla, un hombre, quien habría fingido estar perdido, se le acercó y luego preguntó si sabía dónde había un carpintero. De pronto apareció un vehículo del cual descendió un supuesto efectivo de la policía.

El agente de la PNP le preguntó si el sujeto estaba molestando a Mancilla, pero él dijo que no, ya que solo le consultaba algo. Tras ello, el efectivo quiso averiguar si Rómulo llevaba monedas falsas.

Mientras el supuesto policía revisó los bolsillos de la víctima aprovechó para sacar los 1 00 soles que llevaba y supuestamente revisar si estos eran falsos. Sin embargo, cuando el jubilado regresó a su casa se percató de que en su monedero no habían más que trozos de papel.

‘‘Me he quedado tonto, tonto, tonto. Me puse a llorar’’, expresó a América el adulto mayor. Además de ello, la Municipalidad de Los Olivos le confirmó que la única cámara de seguridad que pudo haber captado a los delincuentes no funciona.

‘‘¿Para qué (están las cámaras) si matan a la gente y no hay nada? No hay justicia, es un robo descarado’’, expresó Mancilla.