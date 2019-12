Cusco: Fiscalía cita a coronel de la Policía Nacional como testigo

Luis Álvarez

Por más de cuatro horas, personal de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas realizó una diligencia de constatación en los ambientes del complejo de la Región Policial Cusco. Allí labora el coronel de la Policía, Manuel Mar Pérez, quien es sindicado por colaboradores eficaces de formar parte de una red denominada Mecanismo, dedicada a favorecer a narcotraficantes, además de cobrar cupos y cometer actos de corrupción.

Tras la diligencia fiscal, Manuel Mar confirmó que fue notificado por el Ministerio Público en calidad de testigo. “Me veo en la obligación de mostrarles el documento, en el cual se me requiere para dar mi declaración testimonial, no como investigado. Asistiré a la citación”, indicó el oficial.

Durante las diligencias realizadas ayer en la oficina policial, trascendió que los fiscales se llevaron documentos y un equipo de cómputo. No obstante, ello fue negado por el coronel. “No se intervino mi oficina, lo que se realizó es una constatación de la distribución de los ambientes, dónde quedan las áreas y la distribución de personal. Soy el primer interesado en que este tema se esclarezca”, agregó.

Mar Pérez afirmó que, durante su permanencia en la comandancia de la Región Policial Cusco, realizó una serie de intervenciones contra el narcotráfico, que las dará a conocer al detalle luego de dar su testimonio en la fiscalía. "Tengo toda la documentación para demostrar cuántas acciones he realizado y ordenado para destruir estas mafias, de denunciante ahora paso a denunciado. Desconozco los motivos del porqué me involucraron, contestaré a todo lo que se me pregunte", sentenció.

Entre tanto, el equipo integrado por tres fiscales y dos policías se retiró del recinto sin brindar declaraciones.

De acuerdo al fiscal antidrogas de Andahuaylas, Jorge Camargo, las diligencias continuarán en las dependencias policiales involucradas en los actos irregulares. Son 50 los involucrados y 40 procesados, entre los que tres policías se encuentran con prisión preventiva y 16 con detención preliminar.

Las investigaciones también alcanzan a oficiales en situación de retiro, quienes serán citados o detenidos de acuerdo a los elementos de convicción que se puedan hallar durante las pesquisas iniciadas en el 2018.

Fiscalía sigue tomando declaraciones

En el local de la Policía Anticorrupción, los 16 policías intervenidos el pasado lunes volvieron ayer a rendir sus manifestaciones. En estas también estaba programada la participación del jefe de la Región Policial Cusco, coronel Manuel Mar Pérez.

Al cierre de esta nota, continuaban las diligencias fiscales.