Arequipa: Familiares de taxista que sufrió accidente de tránsito realizarán pollada [VIDEO]

Los familiares del taxista Walter Cruz Morales (40), quien terminó gravemente herido por accidente de tránsito en la avenida La Marina del Cercado de Arequipa, realizarán una pollada. Será este domingo 8 de diciembre en la calle Jorge Chávez Nº305 de Alto Libertad del distrito de Cerro Colorado.

Según informaron, Walter Cruz se encuentra internado en el hospital Honorio Delgado Espinoza y deberá someterse a tres operaciones en la columna. Si bien el Soat aún cubre los gastos médicos, pronto pasará el tope.

El fatídico accidente ocurrió la medianoche del último martes. El taxista estacionó su carro cerca al malecón de Vallecito para descansar. Denys Romaña Valderrama, quien conducía su automóvil en presunto estado de ebriedad, impactó el vehículo de Cruz por la parte posterior y lo arrastró hasta por 25 metros.

Dos días después del incidente, Cruz dijo que perdona a Romaña y le pide que cumpla su responsabilidad con él. “Por el hecho de tomar alcohol no midió, incluso yo he dicho antes, pienso que le salvé la vida porque si no se estrellaba conmigo, terminaba en el río”, dijo Cruz.