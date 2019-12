Arequipa: Dejan libre a conductor ebrio que chocó a taxista y lo dejó gravemente herido

El responsable de un terrible accidente de tránsito en Arequipa fue liberado. Se trata de Denys Romaña Valderrama, conductor que manejaba en estado de ebriedad y chocó contra el taxi de Walter Cruz Morales, dejándolo al borde de la muerte. La víctima resultó con severos daños en su columna y deberá ser sometido a tres operaciones quirúrgicas.

Según disposición de la Fiscalía, el acusado será investigado en libertad y no se solicitará su prisión preventiva. De acuerdo a la entidad fiscal, Romaña reconoció su delito y tiene arraigos, característica que demostraría que no existe peligro de fuga. Así también se comprometió ante las autoridades a resarcir el daño que causó al taxista. Estos elementos fueron evaluados por el fiscal Eufracio Ticona Zela quién decidió no solicitar prisión preventiva por el delito de lesiones culposas agravadas.

En tanto, el taxista Walter Cruz se encuentra internado en el hospital Honorio Delgado Espinoza, su estado de salud es crítico y necesita ser operado. Sus familiares organizarán una pollada este domingo en el distrito de Cerro Colorado para apoyarlo.

Se conoció que el conductor Denys Romaña realizó un depósito de S/ 20 mil en favor de la víctima. Esto para remediar el grave daño ocasionado al taxista.

Como se recuerda, el taxista Walter Cruz Morales (40) estacionó su carro en la avenida La Marina el pasado martes para descansar. En un momento Denys Romaña apareció conduciendo su automóvil marca Ford Mustang y lo impactó por detrás. El taxis fue arrastrado cerca de 25 metros.