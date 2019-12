El obispo Ángel Francisco Simón Piorno en su condición de Gran Canciller de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (Uladech), anunció que esta casa superior de estudios no logró su licenciamiento institucional por el incumplimiento de Condiciones Básicas de Calidad que otorga la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Y ante tal situación que afectaría a miles de alumnos, docentes y trabajadores, las autoridades universitarias evalúan fusionarse con la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, ya licenciada.

“Algunos que no conocen el trasfondo probablemente empiecen a protestar, pero realmente ha sido muy duro el tema del licenciamiento. Hemos tenido que intervenir todos, yo he tenido que estar en la Sunedu tres veces también, pero así y todo no hemos logrado el licenciamiento, y por eso la única solución para que continúen los profesores, los trabajadores, los alumnos acá en Chimbote es la fusión”, pronunció.

Según el obispo Piorno, la posibilidad de que la Uladech se fusione ha sido una recomendación de la propia Sunedu, es por ello que el rector Julio Domínguez Granda convocó a los miembros de la Asamblea Universitaria a una sesión extraordinaria el jueves a las 4:00 p.m. en las oficinas del Rectorado.

“Ha sido la posición de la Sunedu que nos unamos con la Universidad Católica Benedicto XVI de Trujillo, que está licenciada, es muy pequeña y creo que puede asumir tranquilamente a la Uladech. Sigue siendo una sola universidad del norte, y me imagino que los alumnos no van a tener que moverse de aquí, y desaparecerá con el tiempo el título de Uladech Católica, será Benedicto XVI”, añadió.

No será fácil

El Gran Canciller explicó que la Uladech es una universidad de alta complejidad con 40 mil alumnos, 15 filiales, algunas de las cuales funcionan muy bien, pero otras no.

“Y si se concreta la fusión el proceso será largo, por lo menos de un año. No es una cosa fácil, va a haber muchas negociaciones, está la cuestión del patrimonio de la Uladech. No podemos entregar todo el patrimonio a una universidad que es insignificante, minúscula todavía”, dijo Simón Piorno.