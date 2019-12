Sunedu: lista de universidades con licencia denegada

Hasta el momento, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le ha denegado el licenciamiento a 27 universidades y dos escuelas de posgrado. Todas estas cuentan con un plazo máximo de dos años para cesar todas sus actividades.

La última casa de estudios que no demostró cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), establecidas en la Ley Universitaria, ha sido la Universidad San Pedro (USP), que se encuentra ubicada en Chimbote, Áncash. La institución privada cuenta con 19 218 alumnos que están distribuidos en 64 programas.

La USP se ha convertido en la tercera de las 29 con licencia denegada que registra el número más grande de estudiantes luego de la Telesup con 20 274 alumnos y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica con 19 472. Como se recuerda, el proceso de licenciamiento concluirá a finales de año y aún hay decenas de universidades cuya evaluación está pendiente.

Entre las deficiencias por las cuales no obtuvo el licenciamiento, la Sunedu detectó que la USP no cuenta con laboratorios y equipamiento para el 30% de sus programas de pregrado, principalmente en las facultades de Ciencias de la Salud e Ingeniería. Así como esta casa de estudios, otras 28 no cumplieron con ciertos estándares, motivo por el cual deberán cesar sus actividades.

Universidades con licencia denegada

- Universidad Peruana de Arte Orval

- Universidad Peruana de Integración Global (UPIG)

- Universidad Peruana de Investigación y Negocios (Upein)

- Universidad de Lambayeque (UDL)

- Universidad Marítima del Perú (UMP)

- Universidad Peruana Simón Bolívar (USB)

- Universidad Privada Sergio Bernales (UPSB)

- Universidad Privada Telesup

- Universidad Privada Arzobispo Loayza (UAL)

- Universidad San Andrés (USAN)

- Universidad Particular de Chiclayo (UDCH)

- Universidad Privada de Pucallpa (UPP)

- Universidad Privada de Ica (UPICA)

- Universidad de Ayacucho Federico Froebel (Udaff)

- Universidad Privada de la Selva Peruana (Upsep)

- Universidad Privada Juan Pablo II

- Universidad Global del Cusco

- Universidad Peruana de Oriente (UPO)

- Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV)

- Universidad Privada SISE

- Universidad Ciencias de la Salud (UCS)

- Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (Unica)

- Escuela de Postgrado San Francisco Xavier

- Universidad Peruana Austral del Cusco (UPAC)

- Universidad Privada Autónoma del Sur (Upads)

- Universidad Privada Juan Mejía Baca (UMB)

- Escuela Internacional de Posgrado

- Universidad Seminario Bíblico Andino (USBA)

- Universidad San Pedro (USP)