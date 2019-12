Un matrimonio exige que se investigue a fondo la muerte de su hijo, quien salió de su vivienda en San Juan de Lurigancho (SJL) el 1 de diciembre y tres días después apareció muerto en la Morgue de Lima.

El menor de 17 años se dedicaba a la venta de artículos y gorras por Internet. Recientemente pactó con un cliente encontrarse el domingo en el mall de Santa Anita para entregarle uno de sus productos.

El escolar que aun cursaba el cuarto año de secundaria salió de su casa a las 6 de la mañana de aquel día para concretar la venta, sin embargo, cuando el cliente lo llamó a las 6:40 ya no contestó el celular.

Al ver que no regresaba a su casa, esa misma tarde la familia empezó la búsqueda, pero al no obtener resultados favorables, pusieron la denuncia por desaparición y fueron a preguntar a hospitales y comisarías.

Uno de los nosocomios a los que acudieron fue al hospital Hipólito Unanue, donde les dijeron que no había ningún paciente con las características del adolescente, no obstante, eso no habría sido así.

Cuando fueron a preguntar este miércoles a la morgue sí encontraron el cuerpo. En este lugar le indicaron que el cadáver ingreso como NN proveniente justamente del Hipólito Unanue. Es decir, el menor habría estado internado en dicho centro médico los tres días, pero el personal del hospital no lo reportó a los familiares.

La familia cree que el menor pudo haber sido asaltado en puente Nuevo por avezados delincuentes que los golpearon hasta matarlo, pues la necropsia de ley arroja muerte producto de traumatismo encéfalo craneano y toráxico, causado con un agente contuso, es decir, que lo agredieron brutalmente, explica Latina Noticias.

Solicitan que la Policía no cese en las investigaciones para determinar cómo es que murió su hijo, quien tenía mucho futuro por delante. El caso se encuentra en manos de la Depincri de San Juan de Lurigancho.