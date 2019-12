Jefe de la Región Policial Cusco: “Me allano a la fiscalía y a las investigaciones”

Luis Álvarez Guevara

¿El día del megaoperativo, usted sabía que también estaba incluido en las investigaciones?

Acabo de tomar conocimiento por medio de la prensa. Obviamente, me sorprende, teniendo en cuenta que se trata de una investigación reservada que no se lleva a cabo en Cusco, sino que la hace la Dirección Nacional Antidrogas. En mi condición de persona y profesional, me allanaré a cualquier citación.

El fiscal Jorge Camargo ha confirmado la existencia de un coronel de alto rango, ¿se trataría de usted?

Toda investigación tiene que tener elementos de convicción y pruebas. Por los dichos de algunas personas, no se pueden mancillar dignidades ni nombres. Tengo trabajando aquí más de dos años, nunca tuve una conducta antiética o que manche a la Policía, yo me allano a cualquier disposición, lo vuelvo a decir.

¿En las últimas horas fue notificado por la fiscalía?

No tengo una sola notificación o citación por lo menos para saber si estoy investigado o de qué se me acusa. De ser citado, me presentaría inmediatamente. Estoy a disposición de la fiscalía y de mi institución. No tengo ningún problema.

En las investigaciones se habla de cobro de cupos, ¿estaría dispuesto a que sus cuentas sean intervenidas?

Tengo mis cuentas clarísimas, una familia bien establecida. Me estoy yendo más pobre de lo que he venido, con eso lo digo todo. Me iré con la dignidad de haber realizado un gran trabajo.

¿En la Región Policial Cusco, tenían información de que operaba una red de narcotráfico denominada Sinchi?

No tengo conocimiento. No hicimos ninguna investigación al respecto, lo único que realizamos es el cambio de personal por la zona de Pillcopata. Desconozco cómo operaba esta banda.

¿Tiene alguna relación cercana con los oficiales detenidos?

No, todos son compañeros de trabajo. Tengo a cargo 4 600 efectivos y 680 oficiales. Solo tenemos una relación de trabajo y coordinación. Espero que esta situación se esclarezca lo más pronto posible.

¿Por qué cree que los colaboradores deslizaron su nombre?

No entiendo el porqué. Tendrán algún elemento de convicción, he comandado dos años. Cusco no es una panacea, hay conflictos. Me sorprende que un sector de la prensa haya establecido una conjetura muy delicada.

¿Cree que la denuncia viene del entorno policial o de los intervenidos?

Son 16 personas que han estado bajo mi comando, no sé qué creer. Recuerden que el año pasado hicimos con el general Loayza varios cambios, fue el 100% del personal. No quedó nadie al realizar los cambios, es seguro que no les habrá gustado a muchos. A decir verdad, no me imagino qué pudo causar que se me incluya en este hecho.