Con el objetivo de incentivar el consumo de alimentos nutritivos entre los asegurados y el personal de salud, el gerente de la Red Asistencial de EsSalud Lambayeque, Dr. Gino Dávila Herrera, entregó cinco quioscos saludables al hospital Almanzor Aguinaga Asenjo.

En total serán 10 los quioscos que serán entregados a toda la Red de EsSalud Lambayeque, los cuales serán ubicados en los establecimientos de salud para que cualquier persona pueda adquirir los productos que se expendan.

“Promover la alimentación saludable es uno de nuestros pilares como institución, porque de la mala alimentación se desprenden muchas enfermedades. Además, estos quioscos los manejan personas con discapacidad o adultos mayores a quienes EsSalud apoya, al amparo de la Ley 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad”, señaló el titular.

En su nuevo quiosco, Elma Oyola Pérez (84) agradeció el apoyo de EsSalud, pues trabaja en uno de los pasadizos del hospital Almanzor Aguinaga Asenjo desde el año 2000, porque cumple con las especificaciones de no vender alimentos chatarra o con octógonos.

“Yo vivo sola en mi casa, solo me acompaña mi perrito; y aquí, en mi quiosco, me distraigo, el hospital me sigue dando vida. Mis hijos me ayudan en las mañanas, pero luego se van a trabajar”, contó Elma Oyola.

Por su parte, la presidenta del Comité de Alimentación Saludable de la Red Asistencial de EsSalud Lambayeque, Dra. Nelly Ríos Vera, explicó que los alimentos saludables son aquellos sin colorantes ni preservantes.

“De preferencia deben vender fruta, cereales, alimentos integrales, leche, avena; y de los envasados, aquellos que no tienen octógonos. Todos los alimentos deben tener un buen manejo sanitario”, explicó.