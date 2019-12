Comas: niña ingresa a vivienda que se incendiaba para rescatar a su hermanita menor y mascota [VIDEO]

El pasado martes 3 de noviembre un incendio consumió la vivienda de Kelly y sus dos hijas. La menor de las niñas se encontraba al interior de la casa; sin embargo, su hermana mayor pudo rescatarla luego de patear la puerta de la sala y de su habitación.

El hecho ocurrió en la cuadra 1 de la calle Pimentel, ubicada en el distrito de Comas. La progenitora se encontraba trabajando cuando ocurrió el incendio. Kaori, quien practica taekwondo, sintió el humo tras lo cual decidió ingresar a su vivienda por su hermana y mascota, un gatito.

‘‘Es que mi hermana es lo más importante para mí y yo quería salvarla’’, explicó la niña a Latina. Ella explicó que tuvo que respirar y patear la puerta dos veces para lograr abrirla. ‘‘La primera (patada) no me salió bien porque me dolía la pierna. (Ella) estaba atrapada, echada en la cama’’, agregó Kaori.

En otro espacio de la vivienda se encontraba el tío de las niñas; sin embargo, este tiene el sueño profundo, por lo que tampoco se percató del incendio.

Por su lado, la madre de ambas menores ha solicitado ayuda, pues el siniestro destruyó todo. ‘‘Ahorita no tenemos donde quedarnos. Lo hemos perdido absolutamente todo, no tenemos nada’’, indicó Kelly.

Para cualquier ayuda se puede llamar al teléfono 983509174.

Representantes del alcalde de Comas, Raúl Díaz, fueron hasta el lugar afectado y ofrecieron llevar ayuda a la familia damnificada. ‘‘Vamos a gestionar cemento, algún tipo de material, vamos a recoger los escombros’’, señalaron.