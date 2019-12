Cajamarca presenta 19,9% de embarazos en adolescentes

De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) de 2018, Cajamarca presenta un alto índice de embarazo en adolescentes (19,9%), realidad que motivó a la Defensoría del Pueblo a desarrollar diversas charlas informativas, entre octubre y noviembre, a fin de contribuir a la prevención de esta problemática.

La comisionada de Salud de la Defensoría del Pueblo, Emma Arce, recordó que el Comité Internacional de los Derechos del Niño recomendó al Estado peruano que mejoren los accesos de los servicios de salud para adolescentes, es por eso que vienen haciendo campañas de prevención mediante charlas.

Para el próximo año harán visitas de supervisión para garantizar que funcionen los consultorios, incidiendo en las provincias que tienen mayor casos de embarazos en adolescentes, como San Ignacio, Cajabamba, Cutervo y San Marcos, donde aumenten las atenciones en el paquete integral del adolescente, y también se brinde consejería y alguna norma técnica de acuerdo a la edad.

Arce explicó que el paquete integral involucra no solo el tema de salud sexual y reproductiva, sino que abarca su salud emocional a través de atención psicológica, porque lo que busca la norma recientemente aprobada es que el adolescente se atienda de manera integral en los establecimientos de salud.

“Tenemos identificados a algunos establecimientos, por ejemplo en Cajamarca está el Centro de Salud La Tulpuna, es el que tiene mayor concentración de adolescentes embarazadas a nivel regional, habiendo llegado a registrar este año un promedio de 49, y La Tulpuna no necesariamente es una zona rural, por lo que me parece que si bien es cierto si hay un contexto de ruralidad, pero no es el único factor”, explicó la representante de la Defensoría del Pueblo.

Enma Arce refirió que en las provincias donde hay mayor incidencia de esta problemática, una vez que cierre este año, harán una evaluación en donde se registró mayor cantidad de adolescentes embarazadas, para hacer un trabajo más especializado no solo con el sector Salud sino también con Educación.

Causas

Endes hace un registro cada dos años en promedio, ellos tienen una tasa de cuántas adolescentes fueron madres hasta los 17 años, y ahí hay menores que han sido madres dos veces, entonces la cifra aumenta.

La comisionada de la Defensoría del Pueblo manifestó que el asunto de embarazos adolescentes involucra varios aspectos que tienen que ver con la orientación, por eso es que promueven que se cumpla el acceso a la información, educación, porque por la etapa que está pasando la adolescente es vulnerable y requiere soporte psicológico en muchos casos, para evitar el suicidio, depresiones, problemas que ahora no se están trabajando. Y lo que busca la norma del sector Salud es brindar un paquete de atención integral al adolescente para detectar problemas.

Arce indicó que el trabajo con los adolescentes es multisectorial, un alto porcentaje es determinado por la familia, hogares disfuncionales, un sinnúmero de factores. “A fin de año tendremos la información de cuántos de estos embarazos fueron resultado de violencia sexual, que también es un tema grave”, sentenció.

Capacitación

Más de 500 estudiantes del nivel secundario de diferentes instituciones educativas del ámbito rural y urbano de la región Cajamarca recibieron charlas de la Defensoría del Pueblo en el tema de prevención de embarazo en adolescentes. El número de casos de menores en estado de gestación representa un problema de salud pública en esta jurisdicción.

Durante las charlas se resaltó que la gestación a temprana edad limita seriamente los derechos fundamentales de este grupo de la población. Se hizo hincapié en que un embarazo puede poner en riesgo la salud de las adolescentes, ya que su cuerpo no está totalmente preparado para ello. Además, muchas veces los proyectos de vida de las menores se pueden ver frustrados por la responsabilidad que implica asumir la maternidad o paternidad.

La Defensoría del Pueblo recordó el deber de los establecimientos de salud de contar con servicios y horarios diferenciados para brindar atención a las adolescentes, a fin de que puedan acudir en busca de información sobre salud sexual y reproductiva; para ello no es necesario la presencia de sus padres o tutores.