Alianza Lima: denuncian a exfutbolista por violencia y manutención [VIDEO]

La madre de los tres hijos del exfutbolista de Alianza Lima Benjamín Rodríguez Falcón ‘Colibrí’ lo denunció por violentarla psicológicamente y no enviarle dinero a sus menores.

Milagros conoció al exdeportista en 1995 y, tras siete años de convivencia, se separaron. Detalló que él solo le daba S/50 semanales para la manutención de sus tres hijos.

“Se siente todavía molesto de que sus hijos no lo llamen cuando él ni siquiera se preocupa y nunca se ha preocupado. Siempre ha dicho que no tiene, que no le alcanza, que tiene gastos con su mamá”, contó en Tengo algo que decirte.

Pese a que Rodríguez ocupó las gerencias de seguridad de tres municipios, ponía pretextos para no darle dinero a sus hijos. Según Milagros, a veces no daba el dinero o lo daba incompleto.

“Me hablaba groserías. Forcejeábamos. Él se volvió indiferente. Ya no cumplía. Si cumplía era porque en fin. Me mandaba todo con un sereno. (Para ese entonces) seguíamos viviendo juntos. Él vivía en mi casa”, contó.

Después de que lo denunció por pensión de alimentos, el juez archivó el caso porque el exfutbolista estaba manteniendo a su madre enferma y a su hija mayor. “Me separo de él y pongo una denuncia porque fue violenta la separación. Nos agredimos. Hubo apagón. Él se metió al cuarto y me puso la mano. Me dolió. Me defendí”, agregó.