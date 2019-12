Cajamarca. Ante el recrudecimiento de los asesinatos en la zona de la exhacienda Huacraruco, el alcalde del distrito de San Juan (Cajamarca), Edgardo Lozano Vargas, admitió que tiene temor de constituirse con sus trabajadores para entablar un diálogo con la población, entendiendo que por aquel lugar existe el sicariato.

“Los crímenes en Huacraruco no son de ayer, eso que lo determine la justicia, no queremos más muertes. Yo me he reunido con dirigentes de la zona, estamos arreglando su carretera, es tierra de nadie, la población tiene mucho temor, hemos pedido a la PNP que ponga orden, últimamente murieron dos hermanos”, dijo en referencia a que prácticamente esa zona se encuentra liberada.

El burgomaestre recordó que la vez pasada cursó un documento al ministro del Interior (Carlos Morán), poniéndolo al tanto de la crítica situación, pero hasta el momento no tienen ningún resultado.

Lozano, evitando comprometerse, dijo desconocer si en Huacraruco existen mafias o narcotraficantes; aunque tiene temor de ir con sus trabajadores, pues les vaya a pasar algo y después le echen la culpa por llevarlos.

A fin de buscar vivir en un clima de paz, el alcalde pidió a los pobladores de la zona un diálogo y terminar con años de baños de sangre que se presentan intermitentemente, algo que no tiene cuándo acabar.