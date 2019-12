Revelan audio en el que mujer acusa a Adolfo Bazán de estar involucrado en asesinato [VIDEO]

La carpeta de denuncias contra Adolfo Bazán parece nunca cerrarse. A las acusaciones en su contra por violación sexual se suma una presunta participación en un asesinato, según afirma una mujer en un audio recién difundido.

Una grabación presentada por la abogada Lisette Garrido Ortiz, quien representa a una aparente víctima de Bazán, permite escuchar una conversación entre la denunciante y el prófugo hombre de 49 años.

La mujer, quien fue pareja del abogado por 3 meses, había empezado una denuncia contra él porque había grabado escenas íntimas de ambos y la extorsionaba para que sigan teniendo encuentros sexuales a cambio de no difundir las imágenes.

La joven acusa al hombre de haberla drogado en repetidas ocasiones tras colocarle una sustancia en su bebida y así aprovecharse de ella. Esta manera de actuar la habría replicado con otras agraviadas.

“¡Maldito violador! Tanta maldad que has hecho a la gente, tanta desgracia que has hecho. (…) Qué asco me das. Yo sé lo que haces con las mujeres, les pones droga en el vaso y luego te las llevas mal y las violas. Me constate que hiciste una vez con una amiga tuya cuando estabas en la universidad”, afirma la denunciante.

No obstante, lo más grave del audio es que la mujer lo acusa de estar involucrado en tres asesinatos, uno de los cuáles él habría cometido al interior de su vivienda.

“Tú has tenido tres homicidios en tu casa de La Molina, mataste a una persona, sabes que los mataste, yo no sé cómo sigues acá, yo no sé cómo sigues libre. (…) ¿Quieres decir que tú no has hecho nada?, eres un canalla y vas a pagar porque este es el cielo y el infierno porque hay un Dios”, se escucha decir a la joven.

Según Ethel Guerrero, otra representante legal de la denunciante, Adolfo Bazán amenazó a su patrocinada para que retire la denuncia por chantaje sexual si es que no quería que le haga daño. Fue entonces que le reveló que en una ocasión mató a un invitado de su fiesta y lo hizo pasar como si fue un accidente.

Más adelante el individuo reconoce que la grabó mientras mantenían relaciones sexuales, pese a que ella estaba bajo los efectos de sustancias alucinógenas, aunque negó que lo haga para extorsionarla.

La abogada Garrido Ortiz afirmó al programa ATV Noticias que se ha reunido con los directores de la Dirincri y la División de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú (PNP) para poder abordar la captura de Adolfo Bazán y ampliar el informe con el fin de obtener videos de contenido sexual en los que habría grabado a la mujer para subirlos a una página pornográfica.

Las representantes legales de la denunciante afirman que este caso tiene características de una organización criminal, pues el sujeto habría contado con el apoyo de más personas para concretar las violaciones.

Por ejemplo, habría un médico que le proporcionaba la droga con la que dopaba a las víctimas. Dicha sustancia tenía la característica de desaparecer del cuerpo en pocas horas, por lo que cuando las agraviadas pasaban por el examen toxicológico no se encontraba rastros de nada.

En los próximos meses el fiscal estaría presentado la acusación contra el abogado por este caso y solicitando la prisión preventiva. Debe recordarse que Bazán cuenta actualmente con una orden de captura por violación la intimidad en agravio de la modelo Macarena Vélez. Él está no habido.