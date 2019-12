Surquillo: denuncian a policía por presunta violación contra menor que debía custodiar [VIDEO]

El suboficial de tercera Josue Álvarez Valenzuela, de 23 años, habría violado a Miluska La Torre, de 18 años, en la cochera del complejo policial de Aramburú, en Surquillo. La noche del jueves 21 de noviembre, ella su amiga de 17 años fueron detenidas en un centro comercial de Miraflores porque encontraron un juguete del lugar en su cartera.

“Veo que mi amiga se va corriendo y yo le digo por qué te vas corriendo. ¿Usted entró con la cartera? Sí, le digo, pero yo no sabía qué había adentro. No me creyeron, llamaron al 105 y me llevaron a la comisaría (Depincri de Miraflores)", contó en Panamericana Televisión.

A las 2 de la madrugada del viernes 22 de noviembre la trasladaron a la sede policial de Surquillo, donde debía realizarse exámenes médicos. Allí quedó en custodio de tres agentes de la Depincri de Miraflores, entre los que se encontraba el denunciado.

“Quiroz, Quispe y Álvarez me acompañan en un auto plomo. Me dicen que vaya con ellos para hacer los exámenes y me quitan los pasadores, mi collar, mis aretes y mi collet porque me dijeron que varios se han suicidado con eso”, narró.

Dejó la muestra de orina en la sede del Instituto de Medicina Legal, en La Victoria, y la trasladaron al complejo policial. En la cochera, sus compañeros le preguntaron por qué no la dejaba con su amiga allí, a lo que él respondió que no. Otro efectivo le dijo que llamara a una policía porque Miluska era mujer. Él se volvió a negar.

“Me lleva al auto y me enmarroca. Se quita la corbata, se desabrocha la camisa y me dice “quítate los zapatos”. Me quedé dormida porque estaba cansada. Puede ser también porque estaban fumando a cada rato. Me desperté porque sentí que me estaban tocando que se estaban moviendo y lo veo y él estaba con el miembro fuera”, contó.

El suboficial colocó su chaleco en la ventana, según Miluska. El presunto violador le dijo que la ayudaría en su caso con la condición de que “no acabe con su carrera”. Ella se dio cuenta de que tenía el pantalón abajo.

En la mañana, el suboficial la llamó para “conversar”. En ese momento, su padrastro apareció. Ella le contó lo sucedido mientras lloraba. "Yo veo que el tipo este Álvarez le habla en el oído a mi hija. Cuando ya me comienza a contar que la han violado, yo me desespero, me vuelvo como loco, me voy corriendo a buscarlo. En la puerta llaman a Álvarez y me dijeron que se escapó por la puerta de la cochera”, dijo.

Antes de ello, este sujeto le había dicho al padrastro de Miluska que ella era “bonita” y que no deje que se junte con “mala gente”. La Policía Nacional lo mandó a otra dependencia policial mientras duran las investigaciones. Fue denunciado por el presunto delito contra la libertad sexual.

Hasta el momento, Miluska se sometió a las pericias psicológicas y al examen del médico legista; ambos determinaron que no presentaba lesiones. En las próximas semanas tendrá que pasar por la cámara Gesell.

Una expareja denunció a Álvarez en 2018 por violencia psicológica. La estudiante preuniversitaria fue extorsionada por Facebook. Le pedían fotografías íntimas y relaciones sexuales a cambio de que no divulguen la razón por la que la detuvieron en el centro comercial.