Quisieron tomar la justicia con sus propias manos. Un grupo de enardecidos vecinos capturaron, desnudaron y casi linchan a un presunto delincuente que asaltó a una niña en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Un testigo contó que el ladrón le robó sus pertenencias a la escolar cuando regresaba del colegio, pero un morador se percató y lo detuvo lanzándole una pesada piedra directamente al cuerpo.

“El ‘choro’ ha venido corriendo por acá y un vecino lo ha capturado, le ha tirado un piedrón y se cayó. Allí los vecinos lo empezaron a patear, lo hemos desnudado y (lo golpeamos) porque se ha negado (a aceptar su delito)”, narró al programa Noticias Al Día.

Tras despojarlo de todas sus prendas, el sujeto fue atacado a golpes y con palos, incluso fue lanzado al piso, tal como se observa en un video grabado por uno de los presentes. También lo hicieron caminar por todo el parque.

En la grabación se escucha cómo el hombre pide que no le tiren en la cabeza y que lo dejen ponerse algo en la parte de abajo, sin embargo, los vecinos no se lo permitieron y, al contrario, pedían que le den más golpes. Solo una mujer grito para que paren con la agresión. “Ya no, ¡déjalo!”, se le oye decir.

Debido a que los agentes de la Policía no llegaron a tiempo, los moradores dejaron ir al sujeto, quien muy mal herido tuvo que caminar descalzo y solo con ropa interior por el paradero 2 Las Flores.

El supuesto delincuente no pudo ser identificado, sin embargo, como prueba de la golpiza quedaron regadas en el parque y en los alrededores sus prendas, zapatillas y hasta una placa en el que están grabadas las que serían sus iniciales.