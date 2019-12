Dos delincuentes robaron el mototaxi de una mujer en San Martín de Porres (SMP). Kellly Sayhua, quien perdió sus extremidades tras negligencia médica, denunció que su unidad de trabajo fue hurtada de la puerta de una vivienda en la cuadra 37 de la avenida Universitaria.

Tal como lo captaron las cámaras de seguridad, dos personas se acercaron al vehículo motorizado que se encontraba estacionado en la vía pública. Tras el forcejeo y luego de varios segundos, los delincuentes logran movilizar la unidad de transporte. El rostro de uno de ellos quedó registrado por los equipos de vigilancia.

“Me fui a visitar a mi hermana, y después – ya para retirarnos – no estaba la moto. Alrededor de las 5:00 p.m. ocurrió. No sé cómo se lo han llevado”, comentó la fémina afectada para Latina.

La víctima contó que la motocicleta está valorizada en 16 mil soles y que recién iba a pagar la segunda letra del crédito que accedió para adquirirla.

“El 5 de diciembre tenía que pagar la segunda cuota de más de 800 soles. Jamás me imaginé que me iban a robar, pido a la tienda que me esperen”, indicó la ciudadana.

Ante ello, solicitó apoyo de la Policía para identificar a los delincuentes. Brindó también un número telefónico para cualquier información o ayuda, 972533418.

Como se recuerda, en el 2014, la mujer denunció que debido a una negligencia médica le apuntaron ambas extremidades. Ante la dificultad de movilizarse compró, con ayuda de una amiga, un mototaxi que usaba como negocio y medio transporte.