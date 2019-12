Más de 150 asegurados en Arequipa esperan ser operados de la vista

Roberth Orihuela

Walter Porras, un periodista arequipeño, nunca pensó convertirse en noticia. Hace dos semanas, publicó un mensaje desesperado en sus cuentas de redes sociales pidiendo apoyo para no perder la vista. Una catarata en el ojo derecho, mal que nubla el lente externo del ojo, invadía y se expandía al izquierdo. Esto se agravó por su diabetes, que le provocó una retinopatía diabética, un derrame que en poco tiempo pudo haberle dejado ciego.

Según cuenta, una serie de alargues de parte de los médicos de EsSalud lo estaban perjudicando. La misma historia la viven más de 150 pacientes de EsSalud que esperan por una operación hasta más de cuatro meses.

La historia de siempre

No es novedad que pacientes critiquen a EsSalud por las demoras en ser atendidos. Lo que le tocó vivir a Porras fue toda una odisea. Hace dos años fue diagnosticado con cataratas visuales que se complicaron debido a la diabetes que sufre desde joven. La burocracia no le permitió operarse en el momento. Antes debía superar diversos requisitos y controles. Pero las enfermedades no esperan.

Cuando le dieron luz verde para una operación con microscopio, la jefa del servicio de Oftalmología del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud, Flor de María del Carpio, ordenó que lo reevaluaran. Lo transfirió al médico Wuily Carpio Valdivia. Este, narra Porras, le dijo que no era necesaria una operación con microscopio para extraerle la catarata, sino solo una aplicación de láser, una operación menor.

Cuando llegó el día para que le apliquen el láser, le indicaron que tenía un derrame y que sí era necesaria una operación con microscopio. Tuvo que reiniciar nuevos análisis y citas a los médicos de EsSalud. Recién en agosto de este año, le programaron su operación. Pero cuando se presentó le dijeron que no tenían los insumos para la intervención y la pospusieron para el 24 de setiembre. Llegada la fecha, le dijeron que el microscopio estaba malogrado.

Para ese momento había perdido el 80% de la visión. Durante un mes estuvo intentando que lo operen sin éxito. Casi ciego, escribió su mensaje en su cuenta de Facebook y de WhatsApp.

No querían operar

Luego de esto, Porras se enteró que el microscopio nunca estuvo malogrado. Según explicó el gerente quirúrgico de EsSalud en Arequipa, Jorge Cáceres, el equipo tiene ya 11 años de uso, pero no presenta fallas.

Finalmente, el calvario de Porras acabó con la operación el 13 de noviembre, casi dos años después de que le diagnosticaran el mal.

Pero, ¿por qué fue tanta la demora? Un grupo de 7 médicos del servicio de Oftalmología se negaba a operar. Incluso enviaron un memorial a la doctora Del Carpio alegando que el equipo estaba malogrado. Advirtieron que si los obligaban a intervenir, ante el gerente Cáceres debían exonerarlos de toda responsabilidad penal por si algo pasaba.

¿A qué se atribuye esta actitud? Para Porras no es más que un intento por no perder un negocio redondo. Una operación en una clínica privada cuesta entre 2 mil a 8 mil soles, dependiendo de la complejidad.

“A mí uno de los médicos me ofreció operarme en su consultorio. Incluso sé de otros pacientes a quienes les hicieron la misma propuesta. Uno ya puso su denuncia. El médico le dio su tarjeta para operarlo más rápido que en el seguro”, contó.

El gerente quirúrgico aceptó a La República que escuchó de esas denuncias, pero manifestó que no hay pruebas contra ningún galeno.

Nuevo jefe está operando a pacientes

El servicio de Oftalmología tiene nuevo jefe. Se trata de Carlos Sosa Jara, un médico antes cuestionado pero que ahora se puso la camiseta del paciente. Operó a Walter Porras unos días después de su denuncia pública.

Sosa Jara incluso pidió la adquisición de un nuevo equipo. Anunció que descolmatarán el número de operaciones en espera antes de la Navidad. Están haciendo 15 intervenciones por día para ello.