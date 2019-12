Roberth Orihuela Q.

El pasado 7 de octubre, José Suárez Zanabria anunció su retiro como administrador del club arequipeño FBC Melgar. En la conferencia de prensa lo acompañaba Jader Rizqallah Garib, peruano de origen palestino que financia al club desde 2013.

La relación de Suárez con Rizqallah inició en 2014, cuando el abogado fue nombrado administrador. Ese año también fue el inicio de los triunfos del equipo dominó, cuyo punto más alto se dio en 2015, cuando se consagraron campeones nacionales. Los logros siguieron en los siguientes años, con un subcampeonato, clasificación a torneos internacionales, entre otros.

Para lograr un equipo competitivo en los años que Suárez estuvo al frente de Melgar, se tuvo que recurrir a préstamos. El financista fue Rizqallah. Se le tiene dos deudas de S/ 10 millones 434 mil 335 y S/ 3 millones 14 mil 775, más intereses.

Para asegurar los préstamos, FBC Melgar puso de garantía los inmuebles del club arequipeño, derechos de transmisión, incluso la marca del equipo. Esto último es lo más valioso, porque es lo que lo identifica. Todo esto fue legalizado en Junta de Acreedores del 18 de octubre del 2017.

Los préstamos

Aunque los hinchas del Dominó creen que el árabe salvó al club, algunos no lo consideran así. Como buen empresario, sólo vio una oportunidad y la aprovechó.

A fines de 2012, el club estaba en quiebra. Eran tantas las deudas que la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) inició un proceso concursal especial. Esto no es más que estar bajo la administración de la Sunat con el fin de velar porque se lleven bien las cuentas y que Melgar vuelva a flote.

En 2013 Rizqallah, como persona natural, prestó US$ 1 069 129.67 al club, que fueron reconocidos por Suárez Zanabria en abril de 2015. En esa fecha también reconoció una deuda por US$ 505 000, y luego en agosto de 2015 una deuda más por US$ 702 300. Sumadas hacen un total de US$ 2 276 429.67, que al cambio y con intereses ganados hasta mayo de 2019 hacen una deuda total de S/ 10 434 335 (según balances del club).

El objetivo de este dinero, indica el mismo club, era mantener a flote al equipo, haciendo contrataciones y pagando sueldos de los jugadores y entrenadores.

Dueño de todo

Pero no es la única deuda que Melgar tiene con el árabe. En 2014 creó la empresa Inversiones Deportivas FBC Melgar con un capital de S/ 1000, cuyo administrador es su primo, Renato Guerra Garib. De esa manera, compraron con S/ 3 014 775 parte de la deuda concursal que el club tenía con la Sunat. Esta deberá ser pagada al final del proceso concursal, es decir, en 2025.

Con este segundo préstamo, Rizqallah se convirtió en una suerte de dueño del club, con 77% de las acciones.

Pero esto no es lo único que ha "cosechado" Rizqallah en su paso por Melgar. También afronta una investigación por el delito de lavado de activos. La Fiscalía tiene la hipótesis de que el dinero que inyectó al club Dominó provendría de empresas offshore, que reciben dinero de paraísos fiscales.

Pagando deudas

A su salida, Suárez indicó que ya se había cancelado el 75% de la deuda que se tenía con el árabe. Pero no dijo de dónde se sacaron los fondos. Fuentes del club señalan que para salvar la inversión del financista se sacrificó los ahorros del Dominó. Estos recursos iban a ser destinados para la construcción de la nueva infraestructura del equipo rojinegro en el distrito de Mollebaya.

En el balance financiero entregado en mayo de este año, refiere, aparte del presupuesto anual, que el único dinero que el club tiene ahorrado está en cuentas bancarias. Se trata de S/ 3 676 700.

Según el expresidente del FBC Melgar, Henry Bustinza, este es el único fondo con que cuenta el club y de donde habría salido el dinero. La República intentó conversar con Suárez Zanabria para que brinde una versión al respecto, pero no respondió.❖

Advierten que Melgar se quedara sin recursos

Según la memoria anual del club, el presupuesto para este año fue de S/ 4 113 789. Esto incluye gastos de personal (jugadores, cuerpo técnico y administrativos), aportes diversos, alquileres y mantenimiento.

Durante el 2018 el club tuvo un ingreso de S/ 6 880 961. De esa cifra, S/ 4 100 000 no (59%) son ingresos por competencias internacionales.

Bustinza advierte que los malos resultados de este año causarían que no se cuente con esos ingresos. Incluso los espónsores dejarían el club.

El contador Edgar López Paz explica que el club tendrá que acoplarse y reducir sus gastos. Esto significaría vender jugadores y reducir la planilla. Otra opción sería que Rizqallah u otro financista vuelva a palanquear al club.