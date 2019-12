Simeon Tegel: “Filtrar información se justifica cuando hay interés público”

Mónica Cuti

El periodista y corresponsal británico de medios como el Washington Post y Americas Quarterly, Simeon Tegel, prefiere no usar asistentes virtuales en su celular. Teme la filtración de información.

Tegel brindó una charla el último viernes en la Universidad Católica de Santa María organizada por la Escuela de Ciencias Políticas y Gobierno donde habló sobre la ética periodística y la revelación de información no pública. La República conversó con el periodista sobre los peligros de las filtraciones y su importancia.

Señaló que si bien es complicado saber los límites entre la privacidad y el derecho a la información, lo que únicamente debe difundirse es la información que sea de utilidad para el ciudadano. Un ejemplo, el caso del antiguo empleado de la CIA, Edward Snowden, quien hizo una de las mayores delaciones. Informó que Estados Unidos chuponeaba a varios ciudadanos a escala mundial sin autorización. Por eso los programas de chuponeo ya no existen.

El Perú no se queda atrás. La divulgación de escuchas telefónicas de jueces y fiscales que revelaron la corrupción del Consejo Nacional de la Magistratura empujó a una reforma en la justicia, pero no siempre las filtraciones se usan de forma correcta, indica Tegel.

En ocasiones se filtran comunicaciones o información personal que no es relevante y se usa con intenciones políticas que solo tienen la intención de hacer daño. "Siempre se debe respetar el honor. La confidencialidad es parte de la vida", señala.

Indica que si bien la filtración de información es buena, no lo es en todos los casos, pues las víctimas a veces somos nosotros, como en el uso de las redes sociales o aplicativos que no tienen regulación. En el Perú no hay normativas que limiten a Facebook y donde se proteja nuestra información. "Facebook es una gran herramienta de comunicación, pero es gratis porque el producto en realidad somos nosotros, nuestra información, que luego se vende", dice.

La falta de regulación en la red social también hace que se complique el trabajo del periodista, por la publicación libre de noticias falsas. Esta falta de regulación se ha salido de control, incluso ha tenido influencias a favor de candidatos en varios países o en el mismo brexit del Reino Unido.

Tegel resalta que las redes sociales también han permitido la globalización de la justicia en los últimos años. Como en el caso de Odebrecht, pues las investigaciones empezaron en Estados Unidos, con el paso del tiempo destaparon casos en Brasil, Perú y otras naciones donde la empresa había cometido ilícitos. “Esto está avanzando, la globalización de la justicia permite que un fiscal de Perú se comunique con otro de cualquier parte del mundo y se intercambie información, pero también la corrupción evoluciona”, dijo.