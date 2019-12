Agentes de la Policía Nacional del Perú lograron intervenir a un joven que intentó hacerse pasar por uno de ellos mientras se desplazaba por los alrededores de una entidad bancaria en el distrito del Rímac.

Junior Vílchez Cheto fue intervenido en el cruce de los jirones Cajamarca con Fausto Castañeda luego que personal de la Unidad Canina de la PNP notara su actitud sospechosa y no lo reconociera como uno de sus colegas.

Cuando le solicitaron sus documentos identificación, el hombre no pudo corroborar pertenecer a la institución policial, por lo que fue conducido hacia la comisaría de Piedra Liza, donde fue interrogado.

El hombre negó en todo momento querer hacerse pasar como policía, no obstante, su vestimenta lo delató por completo. Llevaba una casaca, zapatos, polo y un carné propio de un suboficial.

Además, portaba un certificado de armas de fuego (CAF) que no le pertenece a él sino al SO Alex Tineo Gutiérrez, tenía colocado un audífono inalámbrico, llevaba tarjetas de crédito y otros objetos que hacen sospechar que se trataría de un presunto delincuente.

“Posiblemente este señor se esté dedicando al marcaje y reglaje en los bancos porque hemos encontrado audífonos inalámbricos, tarjetas de crédito y una tarjeta de propiedad de arma de fuego”, aseguró el comisario.

Al verse descubierto durante la requisa, al sujeto no le quedó otra que aceptar su error y llorar pidiendo que no le detengan. “Jefe, le pido perdón por favor. No sea malito, jefe. No he hecho nada”, se le escucha lamentar.

Vílchez Cheto fue denunciado por el presunto delito de usurpación de funciones, por lo cual permanece en la comisaría para las investigaciones correspondientes.