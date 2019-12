Los malos electores

Federico Rosado

Docente

Finalmente, ¿quiénes eligen? Y qué pasa cuando el 93% de esos electores no revisa las hojas de vida de los candidatos. Cuando el 96% no se interesa en ver las propuestas o planes de gobierno. Cuando al 85% no le interesa la política y por eso el 98% no milita en ningún partido político y el 99% en ningún movimiento regional.

De ahí que el 74% de los electores arequipeños está esperando la última encuesta para decidir su voto. Voto que el 95% decide una semana antes del día de los comicios. Peor aún, de ese porcentaje: el 65% decide un día antes y el mismo día de la elección. Por eso, apenas el 17% de ese electorado cree que la democracia funciona, es buena, útil, sirve. Que con la democracia seremos buenas personas, ciudadanos, conscientes, responsables. Que con la democracia el Perú será un país justo, desarrollado, sin pobreza, sin delincuencia, sin corrupción. 83% no.

PUEDES VER: Voto perdido

Tal vez lo único que se podría decir, casi a modo de defensa, es que estos datos son del año 2018, producidos por la Unidad de Encuestas de la Universidad Católica Santa María. Sí, pero ¿creen ustedes electores que han mejorado, han empeorado o siguen igual?

"Los pueblos débiles y flojos, sin voluntad y sin consciencia, son los que se complacen en ser mal gobernados", decía Jacinto Benavente. Y Ghandi afirmaba: "si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados".

Qué fuerte. En el mejor de los casos, acabo de insultar al 87% de los electores arequipeños. Lo que el caricaturista Heduardo de LR hace años bautizó como el “electarado”.