Liberan a ingeniero acusado de dopar y violentar sexualmente a universitaria [VIDEO]

Una joven estudiante de arquitectura señala a Miguel Ángel Santiani Puicán (48) como el hombre que la violentó sexualmente durante un viaje de trabajo que ambos realizaron la semana pasada.

La denunciante asegura que Santiani Puicán, ingeniero civil de profesión, la contactó hace un mes para ofrecerle hacer sus prácticas en la elaboración de un proyecto de obra en Trujillo, ciudad a la que tenían que ir el sábado 25 de noviembre.

Días previos al viaje, la mujer asegura haber sufrido de acoso por parte del sujeto que le enviaba mensajes, sin embargo, ella prefirió callar.

En el retorno, los dos se sentaron juntos y antes de subir al bus ella le dio para que guarde su botella con agua. Cuando horas más tarde tomó el líquido empezó a sentirse cansada hasta quedarse dormida.

Narró ante Reporte Semanal que durante el sueño sintió que alguien le realizaba tocamientos indebidos sus partes íntimas, no obstante, le costaba levantarse y cuando finalmente lo hizo encontró al ingeniero con la mano debajo de su polo.

Fue en ese momento que detuvo el bus y solicitó la ayuda de la Policía de Carreteras que intervino al acusado y lo llevó hasta la Depincri de Barranca, sin embargo, fue liberado porque el Ministerio Público no solicitó su prisión preliminar pese a que fue capturado en flagrancia.

Durante audiencia ante el Primer Juzgado de Barranca, el hombre se defendió afirmando que todo se trataría de una venganza de la muchacha porque no le quiso aumentar el pago por el trabajo.

“Eso es absolutamente falso, yo no la he tocado indebidamente a ella en ningún momento. Simplemente al momento de pensar, bueno le voy a aumentar para que esté tranquila porque cuando le dije que le voy a dar 2 mil soles, se volteó y me dio la espalda. Entonces solo le toqué el hombre como para decirle ‘ya está bien, yo te voy a poder pagar, pero como máximo 3 500’”, aseguró ante el juez.

“De verdad me parece increíble que por un tema económico me vea envuelto en esto. En realidad, a la señorita le he tenido mucho aprecio, hemos trabajado muy bien, sus padres saben el respeto que tengo por ella. (…) En el traslado de Lima a Trujillo conocí a su madre por primera vez y la verdad que a mí me ha perjudicado mucho profesionalmente, soy un ingeniero civil con más de 10 años de experiencia, tengo esposa e hija”, agregó.

Tras la liberación de este hombre, la familia de la joven se mostró indignada y casi lo agrede a la salida del juzgado cuando abordó una mototaxi.