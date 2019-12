Arequipa: Drogadictos masacraron a soldado para robarle 250 soles

A unos metros de llegar a su casa, el soldado Flavio Valdivia Cruz (24) fue masacrado por cuatro jóvenes que habían consumido drogas. Le arrojaron ladrillos y pedazos de sillar en la espalda y cabeza.

Según su testimonio, el ataque se registró el último sábado al promediar las 05:30 horas, cerca de La Mansión de Socabaya.

“Me querían matar. Me pidieron la clave de mi tarjeta y como no se las di, me dieron de alma. Me dejaron en el piso y empezaron a fumar. Fue cuando logré escapar”, dijo el joven, que se encuentra internado en el área de Emergencia del hospital Honorio Delgado.

También tiene cortes en las manos y la frente que le hicieron con un cuchillo. Los sujetos le robaron su billetera con sus documentos y 250 soles, además de dos modernos celulares.

El ataque iba a continuar, pero el soldado aseguró que escapó cuando ellos empezaron a drogarse de nuevo. “Corrí unas tres cuadras y luego ya no podía avanzar por el dolor. Me dolía el hombro izquierdo y la espalda. Logré llegar a la comisaría de Ciudad Mi Trabajo, donde pedí ayuda”, dijo.

El caso es investigado por la Policía Nacional. No se descarta que el grupo de jóvenes drogadictos esté implicado en otros casos de robos similares.