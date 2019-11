ONPE no participará en elecciones del Colegio de Abogados de Lima

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no participará mañana en las elecciones del Colegio de Abogados de Lima. El órgano electoral comunicó al Comité Electoral del CAL que se abstendrá de participar debido a anomalías presentadas.

Mediante una carta dirigida a la presidenta del Comité Electoral del CAL, Mercedes Velazco Castillo, la ONPE señaló: “lamentamos informarle que hemos decidido suspender nuestro servicio de asistencia técnica en tanto subsanen las controversias judicializadas que originan la decisión”.

A lo que se refiere la ONPE es al incidente sobre la filtración de audios ocurrido semanas atrás sobre la conversación de un miembro del Comité Electoral del CAL donde aparentemente se pretendía favorecer una de las candidaturas. Esto originó que el Comité Electoral del CAL, presidido por Mercedes Velasco, fuera destituido en su totalidad por la Asamblea General del CAL.

Sin embargo, y pese a haberse conformado un nuevo comité, el destituido comité electoral obtuvo un hábeas corpus con el cual fue restituido en sus funciones por mandato judicial.

A su retorno , el comité de mercedes Velasco admitió la candidatura como decano del abogado Walter Ayala pese a que el anterior comité declaró improcedente su candidatura por haber ejercido un cargo directivo como Presidente de Ética del CAL, en la anterior gestión.

Fueron estos cuestionamientos los que llevó a la ONPE a abstenerse de participar en las elecciones de mañana donde once candidatos buscan convertirse en el nuevo decano del Colegio de Abogados De Lima.

“Que no participe la ONPE significa que no existen garantías en la organización del proceso, es decir, en la convocatoria de los miembros de mesa, impresión de cédulas, etc. Tengo conocimiento que las cédulas de sufragio han sido hechas sin ningún tipo de garantía. Esto es grave porque sobre hechos consumados el tema es irreversible”, expresó Cayo Galindo, uno de los competidores que el sábado 30 de noviembre busca ser elegido decano del CAL.