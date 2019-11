Metropolitano: estudiantes convocan nueva protesta para exigir reducción de tarifa escolar [VIDEO]

Escolares organizaron un segundo plantón en la estación Central del Metropolitano. Se realizará este viernes 6 de diciembre a las 4:30 de la tarde. Convocaron una concentración en la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima.

Los estudiantes exigen que la tarifa del pasaje escolar disminuya de S/1.25 a 50 céntimos. “¿Escolar, a tu familia se le dificulta pagar 1, 25? ¡Para pagar 50 céntimos todos los escolares! ¡EVÁDETE!¿Las empresas se evaden los impuestos y le roban a tu país? ¿Los políticos se roban la plata? ¡EVÁDETE!”, se lee en el evento que crearon en Facebook.

Mediante un video que compartieron en sus redes criticaron a la periodista de América Televisión, Verónica Linares, porque aseguró que los alumnos no pagaban pasaje para trasladarse.

“Un tema aquí importante. Es bueno que coloquemos esto en pantalla para que la gente no se deje engañar. La situación que vivimos en nuestro país es radicalmente distinta a la que se vive en Chile”, comentó Linares.

“El día de hoy hemos venido por el tema del pasaje. Sin embargo, este es un mensaje claro para la ministra: queremos educación de calidad, que la vida sea más digna para todos nosotros. Como ven, aquí hay madres de familia, hay obreras, y con el sueldo de ellas lamentablemente no podemos pagar el pasaje y menos la canasta básica y menos aún estudiando en un colegio que no me asegura ningún trabajo, no me asegura entrar a la universidad”, explicó la representante de los estudiantes cuando culminó la primera protesta, el pasado jueves 28 de noviembre.