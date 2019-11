Aquel 22 de abril de 1997, el comando militar Chavín de Huántar logró rescatar a los 71 rehenes obligados a permanecer durante 126 días en la residencia del embajador de Japón. Y el ahora General César Astudillo Salcedo y Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas participó en aquella misión histórica que desbarató los planes de horror del MRTA.

Como partícipe y testigo de aquella jornada en la que integró la patrulla de rescate “Alfa”-responsable del rescate él escribió un libro sobre aquella hazaña. Así, este viernes 29 de noviembre presentó el libro “Chavín de Huántar, el legado”, donde narra la historia con testimonios inéditos.

“Ese legado que nos permitieron los comandos Chavín de Huántar sigue vigente porque el país con todas sus carencias y falencias no es el país de aquel entonces. Creo que todos acá tenemos la edad suficiente para saber que es así. No es el país con la generación del coche bomba, de salvo conducto, de fiesta de toque a toque, de carencias lamentables en nuestras familias. No es el país de aquel entonces con Sendero Luminoso y el MRTA, que se habían repartido el Huallaga. Nuestro mejor legado será dejarles un país mejor del que nos tocó vivir”.

Con esas palabras el jefe de Comando Conjunto presentó la publicación que será distribuida gratuitamente, gracias al apoyo de la empresa privada.

A la presentación de la obra asistieron el alcalde de la Victoria, George Forsyth; el internacionalista Miguel Rodríguez Mackay; el Nuncio Apostólico, Nicola Girasoli; el General de División EP José Williams Zapata; el Gerente General del Banco de Comercio, Aron Kizner; entre otras personalidades.

El evento se realizó en la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia que guarda con celo documentos muy valiosos de la historia del Perú.